Continua la permanenza degli aspiranti innamorati di Love Island Italia nella lussuosa villa di Gran Canaria, ma non per tutti il percorso appare così semplice e, infatti, ecco che compaiono i primi intoppi e le coppie iniziano a vacillare sotto gli occhi attenti del pubblico a casa che, infatti, interagisce con i concorrenti sconvolgendo le dinamiche che vengono a crearsi tra loro e mettendo a dura prova l'interesse reciproco di ogni coppia. Dopo la prima eliminazione, quella di Daniel, un altro protagonista è costretto a lasciare il gioco. L'arrivo di Giulia De Lellis, però, è stato davvero destabilizzante per i concorrenti che hanno dovuto fare una scelta a dir poco inaspettata.

Chi è il secondo eliminato di Love Island

L'arrivo di Giulia De Lellis ha letteralmente spiazzato i Lovers, dal momento che la conduttrice ha comunicato che secondo il pubblico a casa c'è una coppia che rispetto alle altre è decisamente meno affiatata delle altre. La coppia in questione è quella di Giulia e Christian che sono stati considerati i "Lover meno amati", ragion per cui la coppia rischia di dover lasciare il gioco, ma la decisione di chi sarà il concorrente a dover abbandonare l'isola. Dopo una riflessione è il nome di Giulia quello che va per la maggiore tra i concorrenti che, ritengono, non si sia mai messa in gioco e non sembra essere pronta ad innamorarsi. La scelta non è stata condivisa da tutti i membri del gruppo, dal momento che ad esempio, tra Cesare e Giulia era nata una bella amicizia.

Le coppie di Love Island

Le dinamiche tra i protagonisti sono soggette a più di un cambiamento e la permanenza in villa rende il rapportarsi tra loro piuttosto mutevole, tanto è vero che molte sono state le coppie che dopo un iniziale interesse, si sono mosse verso altre conoscenze, come è accaduto a Cristina e Antonino che si sono allontanati in seguito all'interesse di quest'ultimo nei confronti di Mary. Cristina non è riuscita a trattenere il suo dispiacere. Intanto anche tra Wolf e Rebeca pare ci sia un po' di maretta. Il giovane non ha nascosto di provare della gelosia per la ragazza che ha catturato la sua attenzione, gelosia nata dal fatto che lui è convinto che a lei piacciano Denis e Yuri.