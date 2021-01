Stasera 6 gennaio verranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020/2021 nel corso della trasmissione I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotta da Amadeus. Il primo premio da cinque milioni di euro sarà il più ambito e verrà destinato a un fortunato italiano che l'ha acquistato nel corso di questo nefasto 2020 segnato dalla pandemia da coronavirus.

L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma, sotto il controllo del Comitato per le operazioni relative alle lotterie, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

Effetto Covid sulle vendite

Sulle vendite dei biglietti della Lotteria Italia di quest'anno si è sentito l'effetto Covid, come riporta Agipronews: "Sono stati venduti circa 4 milioni e 600mila biglietti e distribuiti premi giornalieri per 780mila euro. Il dato più basso degli ultimi quarant’anni, con un incasso di 23 milioni di euro, e un calo delle vendite del 31,3% rispetto all’edizione dello scorso anno, quando i biglietti venduti furono circa 6,7 milioni, per un incasso di 34 milioni di euro". Un'annata segnata dalla crisi economica e dall'impossibilità di spostamento con chiusure protratte per mesi, che ha impedito il normale flusso di vendite e limitato l'attenzione nei confronti dell'acquisto dei biglietti.

Come incassare i premi della Lotteria Italia

Il biglietto vincente della Lotteria Italia deve essere presentato integro ed in originale, di solito entro e non oltre la prima metà del luglio successivo l'estrazione (fa fede il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell’estrazione), presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” – viale del Campo Boario, 56/D – 00153 Roma. Non verranno considerate copie di ogni tipo anche se autenticate. Altra modalità di riscossione è la spedizione del biglietto sempre allo stesso Ufficio a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta, sia essa tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale.