Lorella Cuccarini festeggia i 35 anni di carriera. La conduttrice celebra la ricorrenza pubblicando sui social una raccolta di altrettante copertine di riviste e settimanali che hanno in qualche maniera scandito il suo lungo percorso nel mondo dello spettacolo, segnato da grande fama, ma costellato anche di alcuni momenti complicati, come quello che sta vivendo di recente, dopo l'uscita dalla Rai. "E sono trentacinque anni. Trentacinque", scrive Lorella Cuccarini, per poi aggiungere:

Non sempre sulla corsia di sorpasso: anni di straordinario successo, anni di panchina, anni di immense soddisfazioni e anni di progetti silenziosi. Ma vissuti tutti intensamente.

Ringrazio le persone che mi hanno sostenuto in questi anni e che hanno contribuito alla scrittura di questa bellissima storia. La mia. La nostra.

Anch’io, come i naviganti di lungo corso, ho una bussola ideale, che mi aiuta a non perdere mai la direzione. E la mia via è quella dell’amore, che si fa anche rispetto, sensibilità, responsabilità, coerenza, coraggio.

Grazie perchè ci siete. E siete numerosissimi, sui social ma, soprattutto, nella vita.

In conclusione al post la conduttrice aggiunge un dettaglio che non sarà passato inosservato ai più: "A presto con nuove ed entusiasmanti avventure. Da vivere, se vorrete, sempre insieme". Messaggio sibillino che potrebbe essere un semplice augurio per prossime avventure che certamente arriveranno, ma anche un indizio per un progetto che è già in cantiere. All'uscita burrascosa da La Vita in Diretta nei mesi appena trascorsi, frutto dei dissapori tra lei e Alberto Matano, è seguita l'ipotesi conduzione dello Zecchino d'Oro per Lorella Cuccarini, ugualmente saltata nei giorni scorsi in favore della conduzione di Mara Venier. Nel futuro di Lorella Cuccarini a questo punto potrebbe essere un ritorno a Mediaset e l'ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo del 10 ottobre potrebbe esserne premessa.