Lo Zecchino d'Oro, giunto alla 63° edizione, è slittato a maggio 2021 a causa del Covid, ma non mancherà di tenere compagnia al pubblico con uno speciale natalizio. Rai1 propone un doppio appuntamento la vigilia e il 25 dicembre con la conduzione di Cristina D’Avena e Paolo Belli e, ovviamente, la presenza del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Tra i tanti ospiti anche Edoardo Bennato.

Quando vanno in onda L’Attesa e lo Zecchino di Natale

Ecco, nel dettaglio, la proposta. Si parte con il primo speciale la vigilia di Natale del 24 dicembre, in onda alle 17.05 e intitolato “L’Attesa”. Conducono Paolo Belli e Cristina D’Avena con la partecipazione straordinaria di Edoardo Bennato, per un pomeriggio musicale con le canzoni più amate dello Zecchino d’Oro, dove il fil rouge è rappresentato dai desideri dei bambini in questo Natale così diverso da tutti gli altri.

Nella mattina del 25 dicembre, alle 9.35 sempre su Rai 1, va invece in onda la puntata speciale “Lo Zecchino di Natale”, sempre con Cristina D’Avena e Paolo Belli chiamati a cantare i classici di Natale e il ritorno di Bennato che intonerà insieme al Coro dell’Antoniano “Lo stelliere”, il brano scritto per la manifestazione e vincitore del 45° Zecchino d’Oro nel 2002.

Gli ospiti

Tra gli ospiti del primo appuntamento, "L'attesa", Francesca Fialdini (che racconterà la storia speciale di due nonni e dei loro nipotini), i Buffycats della serie “44 gatti” con la cantante Arianna, il cantautore Lorenzo Baglioni e il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, quest'ultimo chiamato a regalare ai bambini e alle bambine in ascolto un messaggio di pace e solidarietà. La sua presenza è parte di un'iniziativa di collaborazione fra il Coro dell’Antoniano e il Parlamento Europeo che prevede nel 2021 un progetto musicale con protagonisti bambini italiani e bulgari.

Nel corso dello Zecchino di Natale del 25 dicembre, invece, apparirà anche Ludovica Nasti, la giovane attrice resa nota dalla serie “L’amica geniale”, che leggerà una pagina speciale del suo Diario. Tornerà Arianna per cantare un medley dei più noti brani Disney.

Il Concerto di Capodanno del coro dell'Antoniano

Il Coro dell'Antoniano sarà inoltre protagonista del Concerto di Capodanno che sarà online il 1° gennaio sul canale YouTube dello Zecchino d'Oro e sulla piattaforma cinese Youku. L'ormai tradizionale tournée in Cina non si svolgerà fisicamente ma grazie alla tecnologia il Coro si esibirà comunque in tre concerti al Children's Art Theatre di Shanghai il 31 dicembre 2020, il 2 e il 3 gennaio 2021. Lo Zecchino d'Oro supporta la campagna Operazione Pane, che sostiene 15 mense francescane.

francescane.