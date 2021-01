Tra gli show rinviati nel 2020 a causa della pandemia c'era stato quello di Fiorella Mannoia, previsto su Rai1 a inizio della scorsa primavera. Poi è accaduto quel che è accaduto e tutto è stato congelato dal direttore Coletta. Seppure con il freno a mano tirato la programmazione di Rai1 è ripartita e La musica che gira intorno, il nuovo show di Fiorella Mannoia, è stato confermato tra i progetti di questa atipica stagione televisiva.

Due gli appuntamenti, venerdì 15 e venerdì 22 gennaio, in prima serata su Rai1, con Fiorella Mannoia che alternerà momenti di musicali a spazio di puro intrattenimento. Ospiti del programma saranno sia artisti del momento della musica che attori e personaggi televisivi. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma l'artista ha descritto così il progetto:

La canzone che dà il titolo al programma è stata di ispirazione perché la musica, davvero, gira intorno a noi e non ci lascia mai. Anche le canzoni che non abbiamo mai comprato ci ricordano luoghi, persone, sapori, cose… Ho preso in prestito questa canzone di Ivano Fossati. E’ stato felice. Ho provato ad invitarlo ma mi ha detto “Sto tanto bene a casa e non ci penso!”. L’altra volta, ci ero riuscita! Stavolta no… Ringrazio tutti gli ospiti che hanno detto sì, ho ricevuto, per ogni ospite, un attestato di stima e motivo di emozione