Lo scioccante racconto di Claudia Koll: “Il diavolo mi ha aggredita, voleva uccidermi”

Ospite nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco, in onda in seconda serata su Rai2 con il programma “Ti Sento”, Claudia Koll ha raccontato la sua vita e uno dei momenti più difficili che ha dovuto affrontare. L’attrice, infatti, rivela di aver subito l’aggressione del diavolo e di essersene liberata solo grazie alla preghiera.

Su Rai2, in seconda serata, è tornato Pierlugi Diaco con il suo programma "Ti sento", dove i suoi ospiti ripercorrono vari momenti della loro vita, aprendosi completamente al pubblico. Il giornalista romano ha accolto nel suo salotto televisivo, Claudia Koll. L'attrice ha raccontato di aver vissuto degli attimi terribili, dove ha avuto un incontro ravvicinato con il demonio.

Sono anni ormai che Claudia Koll ha abbandonato il suo passato da attrice, nonché ex musa di Tinto Brass, avvicinandosi alla preghiera e ad una vita decisamente più riservata e lontano dalle luci della ribalta. Nella lunga chiacchierata con Diaco, però, non si è tirata indietro nel raccontare un episodio che le ha cambiato completamente la vita e le ha consentito di abbracciare una nuova esistenza:

Io sono stata aggredita fisicamente, questo sì. Mi è salito sul corpo e mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi. Quindi era uno spirito, non l’ho visto, lo spirito non si vede. Però si sente e ho sentito anche l’odio che ha nei confronti dell’uomo e del corpo dell’uomo, l’accanimento che ha. E in quel momento io penso sia stato Dio stesso ad aiutarmi.