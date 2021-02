Entrano in studio Giorgio e Matteo, entrambi molto emozionati, in abito elegante. Maria De Filippi, prima di mostrare i filmati di sintesi dei loro percorsi, sottolinea l'educazione di entrambi. Va quindi in onda il filmato di Giorgio e del suo avvicinamento progressivo a Sophie, fatto di alti e bassi, incomprensioni, allontanamenti e passi indietro. Tornati in studio Giorgio vuole prima di tutto ringraziare tutti: "Ho fatto un percorso bellissimo che mi ha permesso di conoscere una persona importante e conoscermi in determinate situazioni. Ho scoperto alcune cose di me che non avevo ancora capito e l'ho fatto grazie a tutti voi, chi più e chi meno. Sono stato trattato da subito benissimo, al di là di quello che potrà succedere, ricorderò sempre questo viaggio".

Poi è il turno di Matteo, altrettanto indeciso durante le ultime settimane, tra indecisioni e incertezze che hanno costellato il suo percorso da corteggiatore.

Immancabile il momento di Gemma Galgani, che commenta la storia dei ragazzi commuovendosi immancabilmente, con tanto di intervento di Tina Cipollari, che glissa sulle lacrime: "Maria, possiamo passare alla scelta?".