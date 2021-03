A grande sorpresa, Laura Pausini interviene in collegamento telefonico per commentare l'invito al festival e la vittoria ai Golden Globe per "Oh sì", pezzo che accompagna il film con Sophia Loren

La vita davanti a sé: "Sto vivendo questa cosa un po' irreale. Grazie per avermi fatto collegare qui, dove la mia carriera è iniziata. Scusate, praticamente da ieri non abbiamo dormito! Se penso a come è nato questo progetto non ci sono parole, ci sono solo cuori che battono e tanta Italia. In questo periodo si parla tanto di colori, io mi sento bianca rossa e verde! Il posto dove canto peggio nel mondo è Sanremo! Lo sento molto, e tutte le volte mi rivedo e dico che non ho dato il massimo". La cantante ha quindi spiegato com'è nato il progetto che l'ha portata a conquistare l'ambito premio hollywoodiano.

Il regista Edoardo Ponti mi ha contattato ad agosto e mi ha fatto vedere il primo montaggio del film. Mi sono innamorata di questo messaggio di integrazione. Netflix ha quindi voluto che la versione mondiale della canzone fosse quella italiana. Voglio ringraziare anche Sophia Loren.