Maria ha 52 anni e 5 figli. La più piccola vive con lei, ne restano quattro, un maschio e una femmina. Ma il bilancio della vita è negativo perché, apparentemente, "per i miei figli non sono una buona madre".

Questo da quando hanno scoperto che dopo aver lasciato il padre ed essere andata via di casa, è arrivato un nuovo compagno. I miei figli sanno che il motivo per cui ho lasciato il loro padre non è il mio attuale compagno, perché i figli hanno assistito a 27 anni di liti con il marito, che pure è un padre attento che non ha mai fatto mancare niente ai figli. Tuttavia la sua gelosia e ossessività, soprattutto dopo la nascita dell'ultima figlia, sono diventate ossessive. Ne nascono litigate nelle quali si inserisce anche il primo figlio, che prova a difenderla e viene addirittura cacciato di casa.

A un certo punto Maria non riesce più ad avere momenti di intimità col marito, che dopo poco va via di casa. Lei quindi decide di iniziare a lavorare e sul lavoro conosce Gaspare, che inizia a frequentare ma di cui non dice nulla ai figli. Quando il marito decide di rientrare in casa lei gli dice che non è più innamorato di lui e che se ne va. Il marito reagisce rompendo un lampadario e rompendole tutti i vestiti. Trova anche una lettera di Gaspare in un cassetto, che legge davanti ai figli e lei, per l'imbarazzo nega tutto. Maria dopo alcuni giorni decide di lasciare casa portando con sé la figlia piccola e non dicendo nulla su dove andasse. I figli le parlano in quel momento, tutti tranne Davide, che le telefona e le insulta dicendole di essersene andata solo per la presenza dell'altro compagno. Così gli altri tre figli, che adotteranno lo stesso atteggiamento.

Il figlio Davide ha anche un figlio, ma si rifiuta di farlo vedere alla madre. Una volta la incontra per strada con il compagno e prova a picchiare quest'ultimo. La busta, naturalmente, viene consegnata ai figli, che accettano l'invito.