L’Italia del volley femminile riparte dagli europei, le partite su Rai e DAZN La competizione continentale, che vede le azzurre guidate da Paola Egonu, sarà disponibili sia sulle reti Rai, in particolare Rai2 e Rai3, che in streaming, disponibile per gli abbonati DAZN. Gli europei di volley femminile si aprono mercoledì 18 agosto e vedrà le azzurre pronte a cercare il riscatto dopo la delusione olimpica a Tokyo 2020 delle scorse settimane.

A cura di Andrea Parrella

Dopo l'estate dei record per lo sport italiano, si prosegue con l'avventura delle azzurre di Italvolley agli europei in programma tra Bulgaria, Croazia, Romania e Serbia. La competizione continentale si è aperta mercoledì 18 agosto e vedrà le azzurre pronte a cercare il riscatto dopo la delusione olimpica a Tokyo 2020 delle scorse settimane. La squadra allenata da Davide Mazzanti, non a caso, risulta tra le favorite per il torneo, che precede di poche settimane l'inizio dell'equivalente competizione maschile.

Come vedere gli europei di volley in TV

Le partite della nazionale italiane femminile di volley agli europei verranno trasmesse sia sulle reti Rai che su DAZN. In tutto sono 24 le squadre a scendere in campo, che vengono suddivise in quattro gironi (l'Italia si trova nel gruppo C).

L'offerta Rai

Per quanto riguarda il servizio pubblico, le reti dedicate agli europei saranno Rai2 e Rai3, emittenti dedicate agli incontri della nostra nazionale e anche la finale sarà trasmessa su una rete generalista, che la squadra italiana sia presente o meno nella partita conclusiva della competizione. La telecronaca sarà affidata alle voci di Marco Fantasia e Consuelo Mangifesta.

L'offerta di DAZN per gli europei di volley femminili

Per quel che riguarda DAZN, la piattaforma streaming che si appresta a trasmettere in esclusiva la Serie A di calcio a partire dal prossimo weekend, saranno a disposizione degli abbonati le migliori partite degli Europei di volley, tra cui le semifinali, la finale e tutti gli incontri delle azzurre. In totale DAZN trasmetterà 30 match. Si parte venerdì 20 con Italia-Bielorussia, alle ore 17.15, in telecronaca si alterneranno Andrea Pratellesi, Fabrizio Monari, Simone Arrighi e Maria Pia Beltran. Al commento tecnico ci sono, invece, le voci di Maurizia Cacciatori, Alberto Cisolla e Rachele Sangiuliano.