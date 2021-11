L’Isola dei Famosi torna in primavera, La Talpa verso l’ipotesi slittamento ll reality di Canale 5 sarebbe pronto a sbarcare con la 16esima nuova edizione alle Hounduras, occupando la prima serata nella primavera della rete al posto del Grande Fratello Vip, sempre più verso l’ipotesi prolungamento. Le anticipazioni trapelate da TvBlog raccontano che Mediaset avrebbe preso la decisione nelle ultime ore, promettendo tra l’altro un cast del tutto rivoluzionato, salvo per la conduzione che resterebbe nelle mani di Ilary Blasi. Potrebbe sfumare, o slittare, l’ipotesi di un ritorno de La Talpa su Canale 5, inizialmente previsto per la primavera 2022.

A cura di Giulia Turco

L’Isola dei Famosi sarebbe stata riconfermata per la prossima primavera di Canale 5, lo avrebbe stabilito una decisione presa da Mediaset nelle ultime ore, stando a quanto riporta TvBlog. Il reality di Canale 5 sarebbe pronto dunque a sbarcare per una nuova edizione alle Hounduras, occupando la prima serata della rete al posto del Grande Fratello Vip, sempre più verso l’ipotesi prolungamento fino a febbraio/marzo 2022. Salterebbe dunque il ritorno de La Talpa previsto inizialmente per la prossima primavera. Il reality , del quale Mediaset detiene i diritti per sei edizioni complessivi e sul quale Paola Perego non aveva nessuna intenzione di togliere le mani, potrebbe rimandare ancora il suo ritorno in tv.

Cast rivoluzionato all'Isola dei Famosi

La 16esima edizione dell’Isola dei Famosi dovrebbe riconfermare la conduzione di Ilary Blasi dopo l’esperienza positiva dello scorso anno quando fu per la prima volta al timone del programma. Destino diverso per il resto del cast, a partire dagli opinionisti che non saranno gli stessi della passata edizione, dunque non Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi che non hanno convinto il pubblico, ma nemmeno a quanto pare Massimiliano Rosolino come inviato: il cast sarà completamente rinnovato, promettono le anticipazioni trapelate da Mediaset. Nel frattempo la produzione avrebbe già iniziato a contattare i primi possibili naufraghi.

Quando andrà in onda La Talpa

Una nuova edizione dell’Isola in primavera su Canale 5 significa dire che sfumerebbe del tutto l’idea che possa tornare La Talpa sulle reti Mediaset. Un’ipotesi della quale si era parlato la scorsa estate, con le prime bozze dei palinsesti della stagione Mediaset a venire. Non è escluso che non si tratti di una bocciatura totale, ma che semplicemente il reality assente dalla tv dal 2004 possa rinviare di un altro anno il suo ritorno.