Ottimi ascolti per l’intervista a Papa Francesco andata in onda durante lo speciale TG5 dedicato al Santo Padre. La prima serata di Canale5, anticipata alle 20.40 per dare spazio alla clamorosa intervista al Papa in esclusiva mondiale, è stata seguita da 5.404.000 spettatori con il 19%, superando la puntata de I soliti ignoti su Rai1 che ha fatto registrare 5.404.000 spettatori con il 19% di share. Il pubblico di Canale5 crolla subito dopo l’intervista al Santo Padre tanto che il film Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente perde contro la seconda puntata della fiction Che Dio ci aiuti, che doppia il film di Jorge Mario Bergoglio.

Gli ascolti tv della prima serata del 10 gennaio 2021

Su Rai1 la seconda puntata della fiction Che Dio ci Aiuti 6 è stata seguita da 5.513.000 spettatori con il 21.9% di share. Su Canale5 Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente, film trasmesso dopo l’intervista al Santo Padre, ha fatto registrare 2.614.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai2 9-1-1 ha intrattenuto 1.048.000 spettatori con il 3.8% di share. Su Italia1 Guardiani della Galassia Vol. 2 ha interessato 1.414.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa (ospite Maria De Filippi all’indomani del successo della nuova edizione di C’è posta per te) è stato seguito da 2.445.000 spettatori con l’8.8%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto l’8.2% di share con 1.566.000 spettatori. Su Rete4 Il ragazzo di campagna è stato seguito da 915.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti ha ottenuto il 4.7% con 1.285.000 spettatori nella prima parte e il 7.6% con 1.060.000 spettatori nella seconda parte. Su Tv8 Family Food Fight ha fatto registrare 330.000 spettatori con l’1.3% di share. Sul Nove Anplagghed ha interessato 442.000 spettatori con l’1.7% di share.