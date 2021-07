Lino Banfi compie 85 anni e la televisione festeggia uno degli attori più popolari del panorama nazionale, diventato il nonno d'Italia. Il 9 luglio Banfi raggiunge questo importante traguardo e sul piccolo schermo varie reti hanno pensato a una programmazione speciale per celebrare la ricorrenza. Un omaggio per la verità partito da giovedì 8 luglio, con l’indimenticabile interpretazione di Oronzo Canà ne L'allenatore nel pallone, andato in onda su Rete 4 in prima serata, seguito in seconda serata da L’allenatore nel pallone 2.

La programmazione speciale di Cine 34

Su Cine 34, invece, è previsto un lungo omaggio per tutta la giornata del 9 luglio e per il giorno seguente, il 10 luglio. La maratona parte con otto titoli, tra i più simbolici e significativi della carriera da interprete di Lino Banfi. Il venerdì ci sarà Il commissario Lo Gatto, seguito da Vieni avanti cretino, Cornetti alla crema e L’onorevole con l’amante sotto il letto. Il sabato si passa quindi a Scuola di ladri, Fracchia la belva umana, Spaghetti a mezzanotte, L’infermiera nella corsia dei militari.

L'omaggio di Rai Premium a Lino Banfi

Non sono solo le reti Mediaset ad omaggiare Lino Banfi, ma anche il servizio pubblico riserverà uno spazio importante alla celebrazione. Su Rai Premium ad esempio, dove la mattina presto proseguono le repliche 2021 di Un Medico in Famiglia. La fiction dove interpreta il mitico Nonno Libero è in streaming su Rai Play.

La carriera di Lino Banfi

Una carriera lunghissima, quella di Lino Banfi, nel corso della quale è stato diretto da grandi registi del cinema italiano come Luciano Salce, Fernando Di Leo, Nanni Loy, Steno e Dino Risi. Con alcune delle sue interpretazioni ha indubbiamente segnato l’immaginario collettivo, contribuendo alla definizione del genere cinematografico della commedia sexy all’italiana. Ma non è tutto, perché Banfi, nonostante la sua cifra comica, ha recitato in ruoli drammatici ed ha raggiunto la definitiva affermazione presso il grande pubblico partecipando al progetto di Un Medico in Famiglia.