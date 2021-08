Lino Banfi censurato, la Tim assicura: “Il Porca Puttena tornerà in fascia protetta” Il “Porca Puttena” di Lino Banfi è destinato a tornare. Secondo quanto fa sapere Tim Vision, la sospensione è solamente “temporanea”. Presto una nuova campagna a episodi e in fascia protetta, tutta a tema sull’imprecazione. Per questo motivo, il Moige troverà il suo appello disatteso e non accolto.

"Porca Puttena!". L'imprecazione di Lino Banfi che non riesce a prendere il segnale della parabola – divertente, a parere di chi scrive, non tanto per l'imprecazione in sé, quanto per il fatto che il segnale della parabola ad oggi è infinitamente più stabile di quello di qualsiasi fibra e servizio in streaming – è destinata a tornare. Il Moige deve rassegnarsi. Perché dalla Tim fanno sapere che si tratta solo di una sospensione temporanea e che intorno al "Porca Puttena", tormentone dell'attore trasferito anche agli Europei con Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, ci sarà una vera e propria mini campagna, probabilmente in fascia protetto.

Ecco cosa è successo

Secondo quanto confermato dal Fatto Quotidiano, Tim Vision ha fatto sapere che il "porca puttena" tornerà in una campagna a episodi. Per questo motivo, il Moige – il Movimento Italiano Genitori – troverà un altro suo appello disatteso, non accolto. La segnalazione del movimento all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e al Comitato Tv era in riferimento a una affermazione "non fraintendibile". Il vicepresidente del Moige, Elisabetta Scala, aveva sottolineato l'iniziativa come una "nuova" contro "la volgarità in tv", che sono da sempre "uno degli scopi del Moige". Iniziativa fallita, purtroppo per loro.

Il tormentone

Uno dei massimi tormentoni di Lino Banfi, quell'imprecazione udibile in quasi tutti i suoi film, è ritornato in auge grazie al gol di Ciro Immobile nel corso dell'esultanza di Italia-Turchia, prima partita del glorioso cammino della nostra Nazionale agli Europei di Calcio del 2020. Dopo di lui, anche Lorenzo Insigne lo aveva fatto. Onorato della rivisitazione e della promessa mantenuta dai calciatori, Lino Banfi ci aveva scherzato su così: "Chiamatemi Lino di Mameli". Ora Tim Vision ha provato a cavalcare quel tormentone per una pubblicità sulla nuova stagione di calcio su Dazn: la campagna è stata un successo.