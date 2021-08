Linea Verde Radici, lo speciale: Federico Quaranta promosso in prima serata Se due anni fa era stato allontanato da Linea Verde, oggi Federico Quaranta si prende la soddisfazione della prima serata per lo spin off Radici, che conduce al sabato. Lo speciale “Storie della Terra” è previsto in onda mercoledì 1° settembre su Rai1 e Raiplay. Ecco tutto su orario e anticipazioni.

A cura di Valeria Morini

Linea Verde Radici, che va in onda il sabato alle 12.30, sbarca in prima serata. Una bella soddisfazione per Federico Quaranta, che soltanto due anni fa era stato messo da parte. L'allora direttrice Teresa De Santis aveva deciso di non rinnovargli il contratto con Linea Verde cambiando il cast e sostituendolo con Beppe Convertini (che tornerà nel programma domenicale anche la prossima stagione). Poi, dopo un periodo di assenza, Quaranta è tornato ripartendo dall'estate, prima con Linea Verde Tour e ora con Linea Verde Radici, il cui speciale "Storie della Terra", va in onda mercoledì 1 settembre alle 21.30 su Rai1 e Raiplay.

Anticipazioni dello speciale Storie della Terra

Ci ha pensato lo stesso Federico Quaranta a offrire alcune anticipazioni sulla puntata in prime time: "Cominceranno così, da una riserva naturale affacciata sul Mediterraneo, (padre di infinite culture), le “Storie dalla Terra” … sarà un lungo racconto, fatto di stratificazioni, contaminazioni, esperienze, incontri, partecipazione, leggende, storie, saggezza popolare, scienza, arte, musica, letteratura".

La carriera di Federico Quaranta

Il percorso di conduttore e autore di Federico Quaranta si è mosso in gran parte intorno al mondo di Linea Verde (condotto nel 2018-2019) e dei tanti spin off che ha presentato. Grande esperto di territorio, enogastronomia e tradizione agricola, il genovese classe 1967 ha fato anche molto altro, dalla lunga collaborazione con La prova del cuoco al fianco di Antonella Clerici (che ha sostituito in alcune puntate) a Estate in diretta, Mezzogiorno italiano, E la chiamano estate. È anche in radio, dove con Nicola Prudente dal 2003 conduce Decanter, programma di Radio2 incentrato su cibo e vino. Ora, l'opportunità di uno speciale in prima serata che, se andrà bene, potrebbe essere riproposto su Rai1.