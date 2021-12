Lina Wertmuller, la programmazione speciale Rai in ricordo della regista La Rai cambia programmazione per lasciare spazio, per l’intero fine settimana, a film e speciali in ricordo di Lina Wertmuller. Ecco dove vedere i suoi film in tv e in streaming.

A cura di Giulia Turco

La Rai cambia la programmazione dei suoi palinsesti per rendere omaggio alla regista Lina Wertmuller nel giorno della sua scomparsa. Una serata ricca di film, interviste, racconti e trasmissioni tv più o meno recenti recuperate grazie all'archivio Rai, che proseguiranno per tutto il fine settimana.

Dove vedere i film di Lina Wertmuller in tv

Nella seconda serata di Rai 1, ‘Sottovoce’ ricorderà con un approfondimento la regista candidata agli Oscar nel 1977. A seguire, per il ciclo ‘Una notte co il cinema italiano’ andrà in onda ‘I basilischi’. Rai 3 la ricorderà con il film ‘Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici’, con Sophie Loren, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini. Rai Storia manderà in onda lo Speciale ‘Lina Wermuller l’enfant terrible’, alle 23:05 con replica venerdì 10 dicembre alle 12:00 e alle 17:30. Lo Speciale ripercorrerà carriera della regista sin dagli esordi, raccontati da lei stessa in prima persona… Nella serata di sabato 11 dicembre alle 21:10 andrà in onda sempre su rai Storia ‘Questa volta parliamo di uomini’ con Nino Manfredi, Margaret Lee, Luciana Paluzzi, Milena Vukotic.

Dove vedere i film di Lina Wertmuller in streaming

Tutti i contenuti in onda in chiaro saranno caricati sulla piattaforma streaming RaiPlay e sarà possibile rivederli sia in diretta che successivamente. Inoltre, nella sezione ‘Da non perdere’, sarà caricata una collezione di contenuti dedicati, dai film come ‘Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada’ e ‘Rita la zanzara’, fino alle interviste come quella che la regista rilasciò a Fabio Fazio a Che Tempo che Fa dopo aver ricevuto l’Oscar alla carriera nel 2019. Saranno messi in evidenza sulla piattaforma anche gli episodi della miniserie televisiva ‘Il giornalino di Gian Burrasca’ del 1964-65. Su PrimeVideo sarà disponibile ‘Mimì Metallurgico‘ e ‘Travolti da…‘, mentre ‘Io speriamo che…‘ è disponibile su Youtube.