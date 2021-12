“Li ho portati io”, la frase di Miriana Trevisan confusa con una bestemmia Nelle ultime ore si è aperto un caso su Miriana Trevisan, rea di aver pronunciato una presunta bestemmia al GF Vip.

A cura di Andrea Parrella

Tra i giochi preferiti dei fan del Grande Fratello Vip c'è la ricerca alla bestemmia che non c'è. Nello specifico, al centro del gioco questa volta ci è finita Miriana Trevisan, protagonista di un momento ambiguo la scorsa notte, a letto, al fianco di Biagio D'Anelli. In un breve video che sta circolando molto su Twitter nelle ultime ore, si vede Miriana Trevisan ripresa dalle camere a infrarossi pronunciare una frase fraintendibile, da alcuni interpretata come una bestemmia che ha portato molti a chiedere addirittura la squalifica per la showgirl, come era accaduto per altri concorrenti del Gf Vip in passato. Basta ricordare quanto accaduto nella scorsa edizione a Denis Dosio, squalificato in tronco proprio per aver pronunciato involontariamente un'imprecazione durante la sua permanenza nella Casa. E non era stato il primo, visto che la stessa sentenza era capitata in sorte ad altri come Marco Predolin.

La "vera" frase pronunciata da Miriana Trevisan

Dal video, tuttavia, sembra essere chiaro che la frase di Miriana Trevisan sia ben diversa, ovvero "Li ho portati io", riferendosi a Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni che gli stavano a fianco. Una frase che, ad onor del vero, ad una visione approssimativa del video sembra abbastanza chiara e poco fraintendibile.

I nominati di questa sera

Il dibattito andrà sicuramente avanti nelle prossime ore e probabilmente sarà oggetto della stessa puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 3 dicembre, in onda su Canale 5. Molto probabilmente Alfonso Signorini dedicherà una parentesi per smentire, o eventualmente confermare, le possibili voci di una bestemmia pronunciata da Miriana Trevisan, che non è tra i concorrenti che rischiano l'eliminazione al televoto questa sera. I concorrenti finiti in nomination sono quattro: si tratta nello specifico di Lulù, Jessica, Gianmaria e Patrizia. Uno tra loro uscirà dalla casa.