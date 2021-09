L’esordio di Tale e Quale doppia il Grande Fratello Vip negli ascolti: 4 milioni per Carlo Conti Quasi quattro milioni di spettatori hanno visto la prima puntata di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti, tornato con una nuova edizione che vede tra i protagonisti anche Cristiano malgioglio. La trasmissione ha quasi doppiato il diretto concorrente Grande Fratello Vip su Canale 5.

A cura di Redazione Spettacolo

Nel primo confronto televisivo del venerdì sera tra Tale e quale show e il Grande Fratello Vip è il programma condotto da Carlo Conti ad aver avuto la meglio, doppiando quasi il diretto concorrente condotto da Alfonso Signorini. C'era molta attesa per il ritorno di uno dei programmi di punta della prima rete nazionale, che quest'anno ha tra i propri protagonisti Alba Parietti, Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello dei Jackal, Biagio Izzo, Federica Nargi e una new entry anche nella giuria, ovvero Cristiano Malgioglio che fin da subito è stato uno dei protagonisti della serata, amatissimo anche dal pubblico a casa.

4 milioni per Tale e Quale Show

Il programma in cui i vip imitano altri vip ha conquistato quasi quattro milioni di spettatori, 3.969.000 per la precisione, con uno share pari al 22.5% di share, nella prima puntata che ha visto la vittoria dei Gemelli di Guidonia, che hanno portato sul palco l'imitazione di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, cantando Mille. Ha fatto segnare quasi la metà, invece, il Grande Fratello Vip, che quest'anno ha nelle proprie fila personaggi come Raffaella Fico, Carmen Russo, Jo Squillo, Giucas Casella, Miriana Trevisan e Manuel Bortuzzo, tra gli altri. Il programma Mediaset ha raccolto davanti alla tv una media di 2.001.000 telespettatori, con uno share del 14,70%.

Il resto della programmazione tv

Oltre ai due programmi di punta del venerdì sera, il resto della programmazione ha visto su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizzare 1.273.000 spettatori col 6% di share, mentre sulla stessa rete "Bull" ha chiuso con 755.000 spettatori e il 4.3% di share. Su Italia1 un classico come "Rambo" ha interessato 1.298.000 di spettatori pari al 6.5% di share, su Rai3 "Dolceroma" ha interessato 462.000 spettatori col 2.3% di share. Su Rete4 Quarto Grado, che aveva anche Barbara Palombelli tra gli ospiti, dopo la polemica per le parole sul femminicidio ha totalizzato una media di 965.000 spettatori col 6.3%. Il ritorno, su La7, di Propaganda Live ha portato davanti allo schermo 704.000 spettatori con il 4.8% di share, su Tv8 Gomorra 3 ha totalizzato 354.000 spettatori pari all’1.8% mentre sul Nove "Sono nata il Ventitrè" è stato seguito da 597.000 spettatori col 3% di share.