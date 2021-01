I quiz sono elemento imprescindibile dei palinsesti delle reti generaliste e molto spesso quelli in onda tutti i giorni hanno bisogno di un grosso ricambio di concorrenti. Ecco perché a L'Eredità abbiamo visto in questi giorni un concorrente che per qualcuno avrà avuto un volto conosciuto. Si tratta di Rocco De Stefano, volto già conosciuto nel programma pomeridiano di Rai1, oggi condotto da Flavio Insinna.

Laureatosi campione nella puntata andata in onda sulla prima rete del servizio pubblico sabato 23 gennaio, il concorrente, infatti, aveva già partecipato al gioco pre-serale dieci anni fa e anche in quel caso si era aggiudicato la vittoria. Anche stavolta è riuscito a raggiungere la ghigliottina per giocarsi un cospicuo montepremi pari a 120mila euro. A sottolineare il suo ritorno dopo la partecipazion nel 2011 proprio Insinna, che lo ha salutato con stupore ed entusiasmo: “Campione nel 2011 e campione nel 2021”.

Rocco De Stefano sfiora la vittoria

Nemmeno questa avventura ha fruttato al concorrente di Solofra, in provincia di Avellino, la gioia di poter portare a casa il montepremi e la partecipazione nella puntata del 25 gennaio lo ha visto eliminato a un passo dall'ultimo gioco. Per Rocco De Stefano quindi la possibilità di tornare ancora all'Eredità si riaprirà nel 2031, quando saranno trascorsi dieci anni da questa partecipazione.

Cosa dice il regolamento dei quiz

Al netto delle contestazioni da parte di qualche commentatore sul web, infatti, il regolamento consente a tutti gli effetti di poter partecipare nuovamente ad un quiz televisivo nel momento in cui sono trascorsi almeno dieci anni dall'ultima partecipazione. E non pare nemmeno così assurdo questo ritorno, visto che L'Eredità rientra tra quei quiz televisivi che hanno bisogno di un ricambio importante di concorrenti ogni giorno.