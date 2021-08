Le ultime uscite su Amazon Prime Video, tutte le novità di settembre 2021 Amazon Prime Video ritorna con la fine delle vacanze con tutte le novità relative al suo catalogo per il mese di settembre 2021. Tra i film c’è grande attesa per “Cenerentola”, film disponibile dal 3 settembre. Tra le serie tv: la quarta e ultima stagione di “Goliath” dal 24 settembre, la serie con Billy Bob-Thornton.

Le nuove uscite di Amazon Prime Video di settembre 2021: per gli abbonati al servizio in streaming di proprietà di Jeff Bezos, ci saranno numerose novità al rientro delle ferie. Tra queste: la quarta e ultima stagione della serie di grande successo Amazon Original Goliath, dove il Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe Billy Bob Thornton torna a vestire i panni dell’avvocato Billy McBride, disponibile dal 24 settembre.

Tra i film originali in esclusiva su Amazon Prime Video, il piatto è particolarmente ricco: Cenerentola dal 3 settembre con Camila Cabello e Billy Porter. È la rilettura in chiave musical della fiaba tradizionale con cui tutti siamo cresciuti. Dal 10 settembre, The Voyeurs: dopo essersi trasferita in un bellissimo loft nel centro di Montreal, una giovane coppia (Sydney Sweeney e Justice Smith) si interessa sempre più alla vita sessuale degli eccentrici vicini che vivono dell’altra parte della strada (Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo).

Le nuove uscite per le serie Tv a settembre 2021 su Amazon Prime Video

Serie Tv originali

PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda S1-2 Amazon Exclusive v.o. sub.it. e doppiata 10/09

Voltaire High Amazon Original v.o. sub.it. e doppiata 10/09

Lularich Amazon Original v.o. sub.it. 10/09

Back To The Rafters Amazon Original v.o. sub.it. e doppiata 17/09

Do, Re & Mi Amazon Original v.o. sub.it. e doppiata 17/09

Goliath S4 Amazon Original v.o. sub.it. e doppiata 24/09

Savage X Fenty Show Vol.3 Amazon Original v.o. sub.it. 24/09

Dinner Club Amazon Original it. 24/09

Serie Tv non originali

E.R. – Medici in prima linea – Le quindici stagioni | 1 settembre

Transformers: Prime – La prima stagione | 1 settembre

Winx Club – Ottava stagione | 1 settembre

Fear the Walking Dead – Sesta stagione | 5 settembre

Grey’s Anatomy – Sedicesima stagione | 6 settembre

44 gatti – Le due stagioni | 11 settembre

I film in uscita a settembre 2021 su Amazon Prime Video

Le prossime uscite e tutte le novità per quanto riguarda i film in catalogo su Amazon Prime Video sono ancora in via di definizione. In attesa di aggiornamenti, ecco i contenuti originali e i classici disponibili da settembre 2021. Ogni eventuale modifica è ovviamente indipendente dalla nostra volontà.

Film originali

Cenerentola dal 3 settembre

The Voyeurs dal 10 settembre

Everybody's Talking About Jamie dal 17 settembre

Le Bal des Folles dal 17 settembre

Il Giudizio dal 20 settembre

Birds of Paradise dal 24 settembre

Film non originali

Banksy – L’arte della ribellione dal 1 settembre

Il cavaliere oscuro dal 1 settembre

Batman Returns dal 1 settembre

Batman Forever dal 1 settembre

Batman Begins dal 1 settembre

Batman & Robin dal 1 settembre

Batman dal 1 settembre

Il cavaliere oscuro – Il ritorno dal 1 settembre

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro dal 1 settembre

Grease – Brillantina dal 1 settembre

I due carabinieri dal 1 settembre

In viaggio con papà dal 1 settembre

L’amore è eterno finchè dura dal 1 settembre

Braven – Il coraggioso dal 1 settembre

Compagni di scuola dal 1 settembre

Borotalco dal 1 settembre

Viaggi di nozze dal 1 settembre

Bianco rosso e Verdone dal 1 settembre

T2 Trainspotting dal 2 settembre

Southpaw – L'ultima sfida dal 2 settembre

Un'occasione da Dio dal3 settembre

Tuttapposto dal 4 settembre

Marianne & Leonard: Parole D’Amore dal 4 settembre

Elephant White dal 7 settembre

Tomiris – Principessa guerriera dal 9 settembre

Il giustiziere della notte dal 9 settembre

Brooklyn’s Finest dal 9 settembre

Il fidanzato di mia sorella dal 10 settembre

Le nuove avventure di Aladino dal 10 settembre

12 Soldiers dal 11 settembre

Lupin III – Il castello di Cagliostro dal 13 settembre

Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia dal 13 settembre

Lupin III – La pietra della saggezza dal 13 settembre

Jurassic City dal13 settembre

Tutti Per Uma dal 15 settembre

Puerto Escondido dal 15 settembre

Super 8 dal 15 settembre

Amnesia dal 15 settembre

Camerieri dal 15 settembre

Tutti gli uomini del deficiente dal 15 settembre

The Putin Interviews dal 15 settembre

Se mi vuoi bene dal 18 settembre

Dolittle dal 19 settembre

Chain of Command dal 20 settembre

Wildlife dal 21 settembre

Run with the Hunted dal 23 settembre

Fuga dal matrimonio dal 23 settembre

Sicario dal 24 settembre

The Ramen Girl dal 28 settembre

Playmobil dal 30 settembre