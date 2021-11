Le ultime uscite su Amazon Prime Video, tutte le novità di dicembre 2021 Le nuove uscite di dicembre 2021 per gli abbonati Amazon Prime Video: “The Ferragnez” che indaga la vita privata di Fedez e Chiara Ferragni esce il 9 dicembre.

Le nuove uscite di Amazon Prime Video di dicembre 2021. Si parte con la serie The Ferragnez, sull'onda di Vita da Carlo che gli abbonati al servizio in streaming di Amazon hanno potuto apprezzare tra le uscite di novembre. Il 10 dicembre sarà disponibile la sesta stagione di The Expanse e tra i film originali e in esclusiva su Amazon Prime Video c'è Io sono Babbo Natale, l'ultimo film con Gigi Proietti disponibile dal 6 dicembre. Il 27 dicembre arriva La furia di un uomo – Wrath of Man. Tra gli altri film in arrivo, non originali Amazon Prime, ecco tutta la saga di Harry Potter disponibile già dal 1 dicembre. Il 30 dicembre il film di Alessandro Gassman con Massimiliano Gallo, Il silenzio grande.

Le nuove uscite per le serie Tv a dicembre 2021 su Amazon Prime Video

Serie tv originali

Harlem – dal 3 dicembre

Alex Rider (stagione 2) – dal 3 dicembre Amazon Exclusive v.o. sub.it. e doppiata 03/12

FC Bayern – Behind The Legend – dall'8 dicembre

The Ferragnez – La serie – dal 9 dicembre

The Expanse (stagione 6) – dal 10 dicembre

Tampa Baes – dal 10 dicembre

The Grand Tour presents: Carnage A Trois (stagione 4) – dal 17 dicembre

Yearly Departed (stagione 2) – dal 23 dicembre

Everybody Loves Natti dal 24 dicembre

Orelsan: Montre Jamais Ça À Personne dal 31 dicembre

I film in uscita a dicembre 2021 su Amazon Prime Video

Io sono Babbo Natale dal 6 dicembre

Encounter dal 10 dicembre

Being the Ricardos dal 21 dicembre

La furia di un uomo – Wrath Of Man dal 27 dicembre

Leggi anche Le nuove uscite di Netflix di dicembre 2021: cosa vedere tra le ultime novità

Tutti gli altri film di dicembre 2021 su Amazon Prime Video

Questa è la lista completa di tutti gli altri nuovi film in arrivo a dicembre su Amazon Prime Video:

L’amore bugiardo – Gone Girl dal 1 dicembre

Harry Potter e la pietra filosofale dal 1 dicembre

Harry Potter e la camera dei segreti dal 1 dicembre

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban dal 1 dicembre

Harry Potter e il calice di fuoco dal 1 dicembre

Harry Potter e l’Ordine della Fenice dal 1 dicembre

Harry Potter e il principe mezzo sangue dal 1 dicembre

Harry Potter e i Doni della Morte – parte 1 dal 1 dicembre

Harry Potter e I Doni della Morte – parte 2 dal 1 dicembre

Tulipani: Amore, onore e una bicicletta dal 1 dicembre

Il 7 e l’8 dal 1 dicembre

Anche se è amore non si vede dal 1 dicembre

Andiamo a quel paese dal 1 dicembre

La Matassa dal 1 dicembre

Christmas Under the Stars dal 1 dicembre

Vampires dal 1 dicembre

Cogan – Killing Them Softly dal 1 dicembre

Pene d’amor perdute dal 1 dicembre

Un principe tutto mio 3 dal 1 dicembre

Robot Chicken Special Dc Comics 1 dal 1 dicembre

Robot Chicken Special Dc Comics 2 dal 1 dicembre

Robot Chicken Special Dc Comics 3 dal 1 dicembre

Mr Cobbler e la bottega magica dal 1 dicembre

Nut Job – Operazione noccioline dal 1 dicembre

The Point Man – Creato per uccidere dal 1 dicembre

Così è la vita dal 1 dicembre

Tre uomini e una gamba dal 1 dicembre

Il delitto Fitzgerald dal 1 dicembre

Write Before Christmas dal 1 dicembre

State a casa dal 2 dicembre

The Promise dal 2 dicembre

Recoil – A colpo sicuro dal 3 dicembre

Harriet dal 6 dicembre

Io sono Babbo Natale dal 6 dicembre

Security dal 7 dicembre

Shoreditch dal 15 dicembre

Nemmeno io ti voglio dal 20 dicembre

Welcome To The Jungle dal 20 dicembre

Windfall – Pioggia infernale dal 20 dicembre

A un metro da te dal 21 dicembre

Scusate se esisto! dal 21 dicembre

Beata ignoranza dal 23 dicembre

A Quiet Place II dal 23 dicembre

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto dal 25 dicembre

Il silenzio grande dal 30 dicembre