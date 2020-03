Ginevra Pisani, professoressa de L’Eredità, comunica via Instagram la decisione di autosospendersi dalla trasmissione insieme alle sue colleghe a causa dell’emergenza Coronavirus. Ex volto di Uomini e Donne, Ginevra ha pubblicato un video su Instagram per comunicare la decisone di non partecipare alle prossime registrazioni in via precauzionale. “Ho avuto modo di confrontarmi con le mie colleghe professoresse. Ci siamo confrontate e abbiamo preso una decisione, quella di sospendere momentaneamente la nostra presenza al programma l’Eredità. Per tutelare prima di tutto la nostra salute ma soprattutto per stare vicino alle nostre famiglie in questo momento così delicato che l’Italia sta vivendo” ha fatto sapere Ginevra:

Abbiamo comunicato questa nostra scelta alla produzione del programma, ossia a Rai e Magnolia, che hanno non solo rispettato la nostra scelta ma acconsentito al rientrare a casa. E quindi da ieri sera sono a Napoli, nella mia casa da cui non sono più uscita.

Proseguono le registrazioni de L’Eredità

Per il momento, Rai non ha ancora annunciato lo stop alle registrazioni de L’Eredità. Il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai1 dovrebbe andare in onda regolarmente nel corso dei prossimi giorni. Il video pubblicato da Ginevra Pisani chiarisce però che le prossime puntate saranno registrate senza “professoresse” in studio.

Le trasmissioni tv sospese a causa dell’emergenza Coronavirus

Sono diverse le trasmissioni televisive sospese a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Al momento, i format televisivi che non andranno regolarmente in onda sono I soliti ignoti per Rai e Verissimo, Domenica Live, CR4 – La repubblica delle donne e Quarta Repubblica per Mediaset. I palinsesti restano in via di definizione, con le reti che stanno diversificando giorno dopo giorno l’offerta informativa.