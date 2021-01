Grandi novità previste in catalogo per il mese di febbraio 2021 di Netflix Italia. Tra le nuove uscite, tra i film e le serie tv originali ci sono numerose proposte che vanno ad arricchire ulteriormente la lista dei contenuti disponibili sulla piattaforma on demand. Tra i film più attesi abbiamo Malcolm & Marie, con John David Washington (Tenet) e Zendaya (Euphoria, The Greatest Showmen) in uscita il 5 febbraio. Nello stesso giorno uscirà anche L'ultimo paradiso, con Riccardo Scamarcio e Gaia Bermani Amaral. Il 16 febbraio farà il suo esordio su Netflix anche Bear Grylls con Scuola di sopravvivenza: Missione Safari. Tra le serie tv, da segnalare Dietro i suoi occhi, tratta dal romanzo omonimo di Sarah Pinborough, è una miniserie che farà il suo esordio sulla piattaforma il 17 febbraio. Tra i non originale, entra in catalogo il giorno di San Valentino A star is born con Bradley Cooper e Lady Gaga.

I film in uscita su Netflix: il catalogo di febbraio 2021

Lunedì 1 febbraio

La sposa cadavere (non originale)

Mister Felicità (non originale)

RocknRolla (non originale)

Mercoledì 3 febbraio

All my friends are dead

Black Beach

Giovedì 4 febbraio

The Yin-Yang Master: Dream of Eternity

Venerdì 5 febbraio

L’ultimo paradiso

Little big women

Malcolm & Marie

Space Sweepers

Un viaggio a quattro zampe (non originale)

Mercoledì 10 febbraio

Gli spacciati

Notizie dal mondo

Bombay Dreams (non originale)

Father of Four – Il Ritorno dello zio Sofus (non originale)

Stockholm East (non originale)

Giovedì 11 febbraio

Amore al quadrato

Red Dot

Venerdì 12 febbraio

Il cammino di Xico

Tua per sempre

Lunedì 14 febbraio

A star is born (non originale)

Mercoledì 17 febbraio

Le dieci vite del gatto Titanic (non originale)

Mimì and the Mozzies (non originale)

Venerdì 19 febbraio

I care a lot

Pitta Kathalu

Venerdì 26 febbraio

Pazzo per lei

The girl on the train

Le novità tra le Serie Tv

Mercoledì 3 febbraio

L’estate in cui imparammo a volare

Venerdì 5 febbraio

Città Invisibile

H – Helena – Stagione 2

Mercoledì 10 febbraio

Run On – Stagione 1

Giovedì 11 febbraio

Capitani – Stagione 1

Lunedì 15 febbraio

The Crew – Stagione 1

Mercoledì 17 febbraio

Dietro i suoi occhi – Miniserie

Venerdì 19 febbraio

Lovestruck in the City – Miniserie

Tribes of Europa – Stagione 1

Mercoledì 24 febbraio

Ginny & Georgia – Stagione 1

Le nuove uscite tra i documentari

Venerdì 5 febbraio

Strip Down, Rise Up

Mercoledì 10 febbraio

Sulla scena del delitto: il caso del Cecil Hotel – Stagione 1

Martedì 16 febbraio

Scuola di sopravvivenza: Missione Safari

Le nuove uscite tra gli anime

Lunedì 1 febbraio

Demon Slayer – Stagione 1

Martedì 2 febbraio

Kid Cosmic – Stagione 1

Mighty Express – Stagione 2

Giovedì 18 febbraio

Così parlò Rohan Kishibe – Stagione 1

Giovedì 25 febbraio

High-Rise Invasion – Stagione 1