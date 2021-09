Le nomination della quarta puntata del Grande Fratello Vip: Gianmaria, Nicola e Andrea Casalino La puntata del GFVip in onda lunedì 27 settembre ha stabilito che ad andare al televoto sono Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Andrea Casalino. Gianmaria è stato scelto da Miriana Trevisan scelta come favorita dal pubblico nella scorsa sessione di voto, Andrea e Nicola sono stati i più nominati dai compagni perché finora hanno interagito poco con il gruppo. Uno dei tre concorrenti lascerà la casa nella puntata di venerdì 1 ottobre.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La quarta puntata del Grande Fratello Vip non ha avuto alcun eliminato. L'esito del televoto ha rivelato tuttavia che il concorrente favorito dal pubblico è Miriana Trevisan, la quale in puntata ha avuto diritto a nominare a sua volta un concorrente da mandare in nomination in vista dell'eliminazione che ci sarà nella puntata di venerdì 1 ottobre. La showgirl ha tentennato parecchio, ma alla fine ha optato per Gianmaria Antinolfi motivando la sua scelta con il fatto che non vede l'ora di riabbracciare la sua fidanzata Greta. Inoltre le due opinioniste hanno scelto i loro concorrenti immuni: Sonia Bruganelli ha salvato Soleil Sorge, Adriana Volpe Sophie Codegoni.

Le nomination palesi dei Vip

Il resto delle nomination si svolgono come sempre in maniera palese per una parte e in maniera segreta per l'altra. Convocati in disparte i concorrenti hanno fatto le loro scelte, ecco l'esito delle nomination palesi:

Davide Silvestri nomina Andrea Casalino

nomina Gianmaria Antinolfi nomina Raffaella Fico

nomina Raffaella Fico nomina Nicola Pisu

nomina Nicola Pisu nomina Samy Youssef

nomina Sorelle Selassié nomina Andrea Casalino

nomina Francesca Cipriani nomina Davide Silvestri

nomina Amedeo Goria nomina Andrea Casalino

nomina Samy Youssef nomina Nicola Pisu

nomina Andrea Casalino nomina Davide Silvestri

Le nomination segrete dei Vip

Convocati in confessionale i restanti concorrenti hanno espresso il loro voto in segreto e all'oscuro dei compagni. Hanno votato anche Katia Ricciarelli ed Alex Belli nella Love Boat. Ecco il risultato delle nomination segrete.