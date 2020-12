Si tiene oggi, lunedì 14 dicembre, la finale di Miss Italia, rivoluzionata dalla pandemia da coronavirus. Tante le novità a partire dalla scelta di non andare in onda in televisione bensì in streaming dal sito ufficiale e dai canali social del concorso. Cambia anche l'orario: la finale inizia alle ore 16 del pomeriggio. Inoltre, la finale si tiene a Roma, presso lo Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare Regionale. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme anti Covid: tutte le 23 finaliste hanno fatto i test per il coronavirus. Per consentire la partecipazione in presenza è stato richiesto l'esito negativo di un tampone e relativa certificazione. Inoltre ciascuna miss è stata sottoposta al test sierologico rapido, con l'aiuto di un infermiere e di personale abilitato, come mostra il video qui sopra. La conduzione è affidata a Alessandro Greco ("come segno di continuità dopo la conduzione di un anno fa su Rai1"), affiancato da Margherita Praticò, presentatrice delle selezioni di Miss Italia nel Lazio. Davanti alla giuria, le concorrenti non indosseranno la mascherina e non sfileranno in costume da bagno, ma appariranno in top, leggings e sneakers nella prima uscita e in abito da sera nella seconda. Non ci sarà, inoltre, il televoto.

Come seguire la finale di Miss Italia in streaming

Per seguire l’elezione basta sintonizzarsi dalle 16 alle 17.15 sui canali digitali del concorso, ovvero il sito web missitalia.it, il canale Facebook o il canale Youtube youtube.com/user/missitalia. Non ci sarà il televoto (dal momento che non c'è diretta televisiva) e la selezione sarà centrata sul colloquio delle miss con la giuria.

La giuria di Miss Italia 2020

La giuria di Miss Italia 2020 è guidata dal presidente Paolo Conticini ed è costituita da Roberta Bruzzone (Psicologa Forense e Criminologa), Manila Nazzaro (Miss Italia 1999), Tiziana Luxardo (fotografa), Raoul D’Alessio (specialista in Ortodonzia, studioso di riabilitazione estetica) e Chiara Ricci (attrice). Ospite sarà il modello Akash Kumar. La vincitrice erediterà il titolo di Carolina Stramare, Miss Italia 2019.

Chi sono le 23 finaliste di Miss Italia

Le finaliste di Miss Italia sono: Martina Zonco per la Valle D'Aosta, Carolina Basso per il Piemonte, Francesca Rabbolini per la Lombardia, Flavia Cemin per il Trentino Alto Adige, Marta Morsanutto per il Friuli Venezia Giulia, Francesca Toffanin per il Veneto, Alice Leone per la Liguria, Greta Iotti per l'Emilia, Lucia La Forgia per la Romagna, Greta Beruatto per la Toscana, Lea Calvaresi per le Marche, Lada Anashkina per l'Umbria, Alice Ferazzoli per il Lazio, Anastasia Di Pietro per l'Abruzzo, Erika Argenziano per la Campania, Lucia Apicella per la Basilicata, Simona Frascaria per la Puglia, Camilla Corrado per il Molise, Francesca Tiziana Russo per la Calabria, Sofia Fici per la Sicilia, Elena Meloni per la Sardegna, Beatrice Scolletta (Miss 365) e Martina Sambucini (Miss Roma).