Le lacrime di Enrico Brignano per tutto quello che è successo con Flora Canto Enrico Brignano e Flora Canto raccontano a Verissimo la loro vita da genitori bis con il piccolo Niccolò. Poi i dettagli sul matrimonio, che si celebrerà a giugno 2022, e il comico romano si commuove: “Mi sembrava doveroso proporle di sposarmi e in un’occasione come quella dell’Arena di Verona”.

Enrico Brignano e Flora Canto sono stati ospiti di Verissimo nella puntata del 2 ottobre 2021. Nel salotto di Silvia Toffanin, la coppia racconta la loro vita da genitori bis. Flora Canto si lamenta di Brignano: "Lui dorme, io no che mi sveglio ogni 4 ore. Lui dorme in un'altra stanza". Enrico Brignano: "All'ombra dei miei anni, posso dirlo, è una seconda vita, una seconda chance. Ringrazio Dio di aver fatto gli incontri giusti. Ringrazio anche di aver sbagliato, perché senza quegli sbagli non avrei quello che oggi ho". La coppia ha due figli: Martina e l'ultimo arrivato, Niccolò.

Come Enrico Brignano ha conquistato Flora Canto

"M'ha piantato i peperoni sul terrazzo". Flora Canto rivela che Enrico Brignano l'ha conquistata a suon di frutta e verdura, complice il fatto che lui è figlio di fruttivendoli. Ecco come la spiega Enrico Brignano:

Lei ha una passione infinita per i mandaranci, i mandarini e per il cibo tutto. Ama la buona cucina. È chiaro che per me era tutto in discesa: sò figlio di fruttivendoli. Quando vado a comprare la frutta, non c'è nessuno meglio di me. Sono cintura nera di ipermercato, cintura nera di frutta e verdura e quindi sono arrivato con cassette di clementine e mandaranci. Una volta, le ho regalato una pianta di peperoni piccoli, bellissimi, ti giuro che facevano arredamento.

L'arrivo del piccolo Niccolò

"La piccola Martina è stata molto felice dell'arrivo del fratellino. È molto mammina", racconta Flora Canto a Silvia Toffanin. Enrico Brignano: "Lei non ha la cognizione totale, non ce l'ha ancora. Ma nemmeno noi ce l'abbiamo".

La proposta di matrimonio

Enrico Brignano racconta la proposta di matrimonio a Flora Canto all'Arena di Verona: "Mi sembrava doveroso proporre il matrimonio a Flora e per una serie di cose che non sto a spiegare, e che lascio intuire. L'avevo preparato molto meglio, poi ci sono stati dei problemi tecnici. Comunque lei si meritava l'Arena di Verona. E dovevamo fare la scena di Romeo e Giulietta, una parodia, ma che calzava a pennello e poi non siamo riusciti a farla. Nella mia testa, avevo calcolato il finale". Flora Canto: "Io ho accettato e tra me e me, mi dicevo, ma quando te recapita…". Enrico Brignano e Flora Canto si sposeranno a giugno 2022.