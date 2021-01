Carlo Calenda contro Le Iene. Il politico, futuro candidato a sindaco di Roma e molto presente sui social, ha svelato su Twitter che Sebastian Gazzarrini de Le Iene ha provato a mettersi in contatto con il figlio 14enne, per provare a organizzare uno scherzo proprio a lui. L'ex Viceministro dello sviluppo economico ha denunciato pubblicamente il programma, rivolgendosi all'account ufficiale e scrivendo: "Tenetelo fuori da queste robe cortesemente. Grazie". Al momento da parte della trasmissione non è arrivata alcuna replica.

L'idea dello scherzo de Le Iene a Calenda

Nel messaggio Gazzarrini scrive proprio al figlio di Calenda chiedendogli una mano per fare uno scherzo al padre da mandare poi in onda, che potrebbero ideare proprio insieme. In questi ultimi anni, infatti, è sempre più frequente che il programma di Italia 1 organizzi scherzi a personaggi noti del mondo dello spettacolo e non solo, servendosi della complicità di parenti e figli. Si ricordano quelli a Marco Travaglio, alla cantante Elodie, così come al telecronista e conduttore Sky Fabio Caressa.

Lo scontro tra Calenda e Mastella

C'è inoltre da aggiungere che la segnalazione di Calenda nei confronti de Le Iene arriva a poche ore di distanza da un'altra rivelazione, per quanto di natura differente, relativa a una conversazione privata. Il leader di Azione aveva detto pubblicamente di aver ricevuto una telefonata da Clemente Mastella con un tentativo di quest'ultimo di convincerlo a sostenere il Pd in relazione all'attuale crisi di governo. Rivelazione cui è seguita anche risposta dello stesso Mastella, il quale lo ha accusato pesantemente. Lo scontro ha anche avuto un secondo atto nel corso del programma In mezz'ora, che ha ospitato proprio Clemente Mastella, prima che questi abbandonasse il collegamento proprio nel momento in cui ha chiesto di intervenire telefonicamente Carlo Calenda, così da rispondere alle sue affermazioni.