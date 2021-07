Le gemelle Kessler indimenticabili, grandi protoganiste di Techetechete Le gemelle Kessler sono state grandi protagoniste della serata del 24 luglio 2021 grazie a una puntata di Techetechete tutta dedicata a loro. Una grande carriera iniziata con Antonello Falqui e proseguita con il celebre “Da-da-um-pa”, sigla di Studio Uno. La vita privata delle gemelle Kessler è stata piena di storie sentimentali, ma non hanno figli.

Le gemelle Ellen e Alice Kessler sono state le protagoniste della puntata del 24 luglio 2021 di Techetechete. "Siamo molto contente di essere noi ad augurarvi il primo buonasera della serata". Indimenticabili signore dello spettacolo, simbolo di una televisione che non c'è più, le gemelle Kessler sono state l'argomento di tendenza più discusso nella prima serata.

La carriera delle gemelle Kessler

Le gemelle Kessler sono state le soubrette per eccellenza del varietà italiano. Negli anni '60 e '70 hanno rivoluzionato la televisione pubblica con il celebre "Dadaumpa". Oggi le gemelle Kessler hanno 85 anni: "Ci alleniamo ancora, facciamo la spaccata ma alla nostra età non si può più ballare, non possiamo fare brutte figure”. Le gemelle Kessler, classe 1936, si trasferiscono in Italia il 16 gennaio 1961 e conquistano la notorietà con la trasmissione di Antonello Falqui, "Giardino d'inverno". Ma è con "Studio Uno" che diventano assolutamente popolari: la sigla che apre quel programma è infatti il "Da-da-un-pa". Tra gli altri successi: "La prova del nove" e "Canzonissima" nel 1969. Negli anni '80: "Buonasera con Alice ed Ellen Kessler", "Al Paradise" e "La fabbrica dei sogni". Nel 1990 passano a Canale 5 per un varietà estivo: "Una rotonda sul mare". L'ultima volta come conduttrici è nel 2004 per il varietà comico di Italia1 "Super Ciro". In occasione del Festival di Sanremo 2014 sono ospiti della seconda serata della kermesse.

Quanti figli hanno le gemelle Kessler?

Le gemelle Kessler non hanno mai avuto figli a dispetto delle loro lunghe storie sentimentali. Alice Kessler è stata la compagna di Marcel Amont e, successivamente, dell'attore Enrico Maria Salerno. Ellen Kessler è stata per molti anni la compagna dell'attore Umberto Orsini e ha confessato di essere stata per una notte l'amante di Burt Lancaster, il celebre attore americano.