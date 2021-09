Le donne del GFVip cercano di asfaltare Soleil Sorge: “È una maleducata” Le donne della casa, salvo Manila Nazzaro sono un gruppo compatto contro Soleil Sorge, uno degli elementi più forti del gioco. Le sorelle Selassié hanno svelato una dinamica ben chiara: far fuori l’influencer aspettando che “si riveli per quello che è”. Quando Soleil vede le clip in puntata è tempo di scintille. Quel che è certo è che non gliela lascerà passare liscia.

Al Grande Fratello Vip le donne della casa stanno cercando di far fuori Soleil Sorge, uno degli elementi più forti del gioco. In settimana, dopo uno screzio tra l'influencer e Jessica, le sorelle hanno chiarito la loro strategia: farsi amici i nemici. Alle princess si accodano anche altre concorrenti, prima fra tutte Mariana Trevisan che punta il dito contro Soleil: "È una maleducata, non si riesce a parlare con lei. È irrispettosa e cerca di colpire in tutti i modi". Lei non ci sta e rispedisce le accuse al mittente, in particolare a Jessica: "Ha sempre da ridire su tutti, non avevo dubbi che mi stesse sparlando alle spalle". E su Miriana: "Davanti fa la carina, in confessionale diventa un lupo".

La strategia di Clarissa e delle sorelle Selassié

In casa si accende un battibecco irrisolvibile sul cibo. Lulù si sente accusata perché sostiene che non sia gradita la scelta delle sorelle di bere grosse quantità di latte e si scalda ben presto alzando i toni, finché non viene richiamata da Alfonso Signorini. Le donne si accavallano e si crea il caos in casa. Sulla strategia che le sorelle hanno messo in piedi per contrastare Soleil, le Selassié cercando di sminuire: "Non abbiamo nulla contro di lei, abbiamo provato ad esserle amiche". Per l'influencer però non ci sarà possibilità di risolvere e di tornare indietro, tanto che sembra aver già messo la croce sulle concorrenti: "Sono forte e quindi cercavate di essermi amica, che brutto, che messaggi mandiamo?", cerca di ribaltare la questione in suo favore.

Il consiglio di Jessica Selassié alla sorella Clarissa

Notando l'acceso battibecco tra Clarissa e Soleil, Jessica ha messo in guardia la sorella invitandola a riflettere sulla strategia da seguire. "Non metterti contro Soleil, è più forte di noi", ha bisbigliato in inglese per non farsi sentire dai compagni. "So che tu non vuoi andartene, io potrei uscire anche oggi, ma lo dico per te. Sui social la odiano, ma lascia che sia lei a rivelarsi per quello che è", ha detto. "Lo so ma quelle come lei non le sopporto, odio quelle che hanno da ridire su tutto ma non fanno niente per migliorare", si è lamentata Clarissa.