Le condizioni di salute di Bob Odenkirk e le cause del malore: “Stabile dopo un problema al cuore” Bob Odenkirk è collassato mentre si trovava sul set di Better call Saul. Dopo ore scandite dall’ansia e dalla preoccupazione, l’ufficio stampa dell’attore ha rotto il silenzio e, in una nota, ha comunicato le condizioni di salute del cinquantottenne e le cause del malore. Bryan Cranston sui social: “Sono in ansia, pregate per lui”.

A cura di Daniela Seclì

C’è grande apprensione per Bob Odenkirk. L’attore che interpreta il personaggio dell’avvocato Saul Goodman, in Breaking Bad e Better Call Saul, è collassato mentre si trovava sul set. In queste ore, il suo ufficio stampa ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e ha fatto sapere da cosa è stato causato il malore.

Le condizioni di Bob Odenkirk sono stabili

L'ufficio stampa di Bob Odenkirk, in una nota, ha comunicato le condizioni di salute di Bob Odenkirk e le cause del malore: "Possiamo confermare che Bob è in condizioni stabili dopo avere avuto un problema legato al cuore. Lui e la sua famiglia vorrebbero esprimere la loro gratitudine agli incredibili dottori e infermieri che si stanno prendendo cura di lui, al cast, alla troupe e ai produttori che sono stati al suo fianco. La famiglia Odenkirk vorrebbe anche ringraziare tutti per la vicinanza e chiedere il rispetto della privacy in questo momento in cui Bob sta lavorando sulla sua guarigione". Nate Odenkirk, figlio dell'attore ha aggiunto su Twitter: "Starà bene".

Bryan Cranston in ansia per Bob Odenkirk

Tra coloro che hanno espresso la loro preoccupazione per Bob Odenkirk c’è anche Bryan Cranston. I due attori hanno recitato insieme in Breaking Bad, uno nei panni del protagonista Walter White (Heisenberg) e l’altro nel ruolo del suo avvocato. Cranston, poche ore prima che venissero diffuse le condizioni di salute dell'amico, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in sua compagnia, dicendosi in ansia per lui:

“Stamattina mi sono svegliato con una notizia che mi ha fatto stare in ansia tutto il giorno. Il mio amico, Bob Odenkirk è collassato la scorsa notte sul set di Better Call Saul. Si trova nell’ospedale di Albuquerque e sta ricevendo da parte dei medici, tutte le cure di cui ha bisogno, ma al momento le sue condizioni di salute non sono state ancora rese note al pubblico. Per favore, ritagliatevi un momento nella giornata oggi per pensare a lui, per mandargli pensieri positivi e preghiere, grazie”.

Il malore di Bob Odenkirk sul set di Better call Saul

È stato il tabloid TMZ a dare la notizia. L’attore Bob Odenkirk si trovava sul set di Better call Saul quando improvvisamente è crollato al suolo privo di sensi. La troupe e gli altri attori presenti lo hanno soccorso immediatamente. Sul posto è giunta un’ambulanza e Odenkirk è stato trasportato in ospedale, dove i medici si stanno attualmente prendendo cura di lui.