Le Bizzarre Avventure di JoJo Stone Ocean, su Netflix la sesta stagione tratta dal manga giapponese Arriva su Netflix Le bizzarre Avventure di JoJo-Stone Ocean, il sesto capitolo dell’omonimo manga giapponese scritto e disegnato da Hirohiko Araki e prodotto da David Productions. I 12 nuovi episodi sono disponibili sulla piattaforma streaming dal 1 dicembre.

A cura di Elisabetta Murina

Arriva su Netflix Le bizzarre Avventure di JoJo-Stone Ocean, il sesto capitolo dell'omonimo manga giapponese scritto e disegnato da Hirohiko Araki e prodotto da David Productions. I 12 nuovi episodi sono disponibili sulla piattaforma streaming dal 1 dicembre e raccontano le disavventure della famiglia JoeStar, che viene soprannominata "JoJo", nella lotta contro individui senza scrupoli e misteriose forze sovrannaturali.

Cosa racconta Le Bizzarre Avventure di JoJo- Stone Ocean

Le Bizzarre avventure di JoJo è una serie ispirata all'omonimo manga giapponese. In patria è uno dei più longevi che siano mai stati pubblicati: è diviso in otto parti (con una nona in arrivo) e ha iniziato a prendere forma negli anni ottanta dalla penna di Hirohiko Araki. In Italia ci sono stati diversi tentativi di adattarlo al piccolo schermo, ma molti si sono rivelati fallimentari. La strada giusta è stata presa con la David Productions in accordo con Netflix, che il primo dicembre ha rilasciato la sesta stagione. Gli episodi raccontano la storia della famiglia JoeStar, in Florida, i cui membri vengono soprannominati con il nomignolo di "JoJo" (da qui il titolo della serie). Ognuno di loro si trova a lottare contro misteriose forze e individui senza scrupoli.

In che ordine guardare Le bizzarre avventure di JoJo

David Productions ha deciso di scrivere gli episodi della serie approcciandosi in maniera fedele al manga, seguendo quindi la stessa cronologia. L'unica eccezione è la prima stagione, che raggruppa i due capitoli del manga, il primo e il secondo, dal titolo Phantom Blood e Battle Tendency. Tutte le altre, invece, hanno ripotato il rispettivo arco narrativo, senza salti temporali o raggruppamenti. Per guardarla, quindi, basterà seguire l'ordine cronologico di pubblicazione, fino agli ultimi episodi rilasciati da Netflix.