Una rete di Duvan Zapata e una doppietta di Matteo Pessina bastano per avere ragione di un Napoli a pezzi. L'Atalanta inguaia gli azzurri di Gennaro Gattuso, vanno in finale a sfidare la Juventus campione d'Italia e stravincono anche agli ascolti tv. Sorride Rai1 per l'evento: la semifinale di Coppa Italia raggiunge il 20.5% di share. Sulle altre reti, da segnalare la stabilità degli ascolti de La Caserma e il buon dato di Chi l'ha visto? su Rai3. Ok per Italia1 con il disaster movie The Day After Tomorrow – L'alba del giorno dopo.

Ascolti tv 11 febbraio 2021

La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli (3-1 per l'Atalanta), valida per l'accesso alla finale che si terrà il 19 maggio in orario da definire, è stata vista da 5.591.000 spettatori pari al 20.5% di share su Rai1. È la più vista della serata dell'11 febbraio 2021. Il secondo programma più seguito è su Rai3: il format condotto da Federica Sciarelli, Chi l’ha Visto? ha interessato da 2.584.000 spettatori con l’11.5% di share. Canale 5 è al terzo posto con L'amore strappato: 2.090.000 spettatori netti per il 9.1% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

The Day After Tomorrow – L'alba del giorno dopo di Roland Emmerich con Jake Gyllenhall, Dennis Quaid, Emmy Rossum e Sela Ward è stato visto da 1.790.000 spettatori netti per il 7.6% di share su Italia1. La Caserma, in onda su Rai2, è la scelta di 1.686.000 spettatori netti per il 7% di share. Su Tv8 Italia's Got Talent è la scelta di 1.372.000 spettatori netti per il 5.8% di share. Stasera Italia Speciale, in onda su Rete4, è stato visto da 872.000 spettatori netti per il 3.8% di share. TgLa7 Speciale è stato visto da 699.000 spettatori netti per il 2.8% di share su La7. Sul Nove Accordi e Disaccordi è stato visto da 508.000 spettatori netti per l'1.9% di share.