Luca Parmitano, il primo astronauta italiano ad aver fatto una passeggiata nello spazio nonché unico connazionale ad aver assunto il comando della Stazione Spaziale Internazionale, è il protagonista di un omaggio televisivo attraverso il docu-film Earthling – Terrestre. Prodotto da Rai Documentari, va in onda su Rai2 giovedì 1° luglio alle 23 ed è stato realizzato con la collaborazione dell’Agenzia Spaziale Europea, della NASA e dell’Agenzia Spaziale Russa e giapponese. Qui sopra una breve clip che mostra l'astronauta cantare “Non m'annoio” di Jovanotti, in orbita e in collegamento durante un suo concerto.

Il cast di Earthling – Terrestre

Il documentario è filmato con mezzi d'avanguardia e racconta la vita a gravità zero ma anche l'intensa preparazione fisica e mentale richiesta per fare l'astronauta, ripercorrendo tre anni della carriera di Parmitano. Earthling è scritto e diretto da Gianluca Cerasola, già regista del doc Astrosamantha – La donna dei record nello spazio, sulla Cristoforetti, e vede la partecipazione di Giancarlo Giannini e, appunto, Jovanotti. La voce narrante è invece quella di Maria Grazia Cucinotta. A queste guest star illustri si aggiungono le testimonianze dei protagonisti della missione spaziale Beyond e i momenti di allenamento e studio nei centri spaziali NASA in Usa, Giappone e Russia.

La carriera di Luca Parmitano

Nato a Paternò il 27 settembre 1976, Luca Parmitano è entrato in Aeronautica Militare nel '95 e si è laureato in Scienze politiche. Già pilota decorato, è stato selezionato come astronauta ESA nel 2009. Durante il suo primo viaggio spaziale nel 2013 è stato il primo astronauta italiano a svolgere attività extraveicolari. Nel 2019 è tornato nello spazio e nella seconda parte della missione ha ricoperto il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, tornando sulla Terra il 6 febbraio 2020.