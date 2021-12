Lasciarsi un giorno a Roma, il 2022 inizia con il nuovo film di Edoardo Leo Il nuovo anno si apre con il film di Edoardo Leo, Lasciarsi un giorno a Roma, in onda alle 21.15 su Sky Cinema il 1 gennaio 2022. Sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.

A cura di Gaia Martino

Il nuovo anno si avvicina e con lui il nuovo film di Edoardo Leo, Lasciarsi un giorno a Roma. Arriverà il 1 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand: la nuova pellicola Sky Original è una co-produzione italo spagnola Italian International Film – Neo Art Producciones con Vision Distribution, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano. La commedia sentimentale racconta le difficoltà legate alla fine di una storia d'amore e affronta una serie di quesiti su come separarsi dal proprio amato dopo dieci anni di convivenza, di matrimonio. "Quanto è difficile trovare le parole, i modi? Quanto è complicato voler lasciare un uomo senza farlo soffrire?" recita la sinossi. Il regista Edoardo Leo ha confessato che l'idea è nata con un innamoramento, proprio come accade nei film.

Le parole dell'attore e regista Edoardo Leo

L'attore e regista romano, stando alle sue parole, negli ultimi anni è stato travolto da tanti accadimenti diversi tra loro, a livello professionale. Nel raccontare come è nato Lasciarsi un giorno a Roma ha spiegato:

Ma tutto è iniziato con un innamoramento, esattamente come accade nel film. Sono stato il primo ad essere prodotto subito dopo il lockdown e, nonostante le difficoltà evidenti, mi hanno permesso di realizzare una grande coproduzione internazionale con un cast meraviglioso. Una storia che volevo realizzare da molto tempo e che, in questo momento storico così particolare, sono felice sia stata scelta come Sky Original per Capodanno

Il cast di Lasciarsi un giorno a Roma

Il film vede nel cast attori di un certo calibro. Oltre al regista e protagonista Edoardo Leo, vediamo Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi.

Claudia Gerini e Stefano Fresi in Lasciarsi un giorno a Roma

Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, ha spiegato che si tratta di un film importante per l'attore e regista che racconta una storia intima, basata sui sentimenti, raccontata con l'equilibrio perfetto anche grazie alla presenza di grandi professionisti: