Lapo Elkann è stato uno degli ospiti della puntata del 17 dicembre 2021 a "Domenica In". Una "chiacchierata" con la zia Mara Venier: "Sei un nipotino al quale voglio bene. Ti sono sempre stata vicina, nei momenti difficili come in quelli più belli. In ogni vita, ci sono cadute e poi ci si rialza. Ti ho sempre voluto bene e ho sempre cercato di capirti". Lapo Elkann si presenta, come suo stile, sempre sopra le righe: t-shirt bianca, tatuaggi in bella vista, mascherina sotto il mento e chioma biondo platino: "Io quando vengo da te, mi sento a casa. Sono sempre molto sereno".

Le parole di Lapo Elkann

Lapo Elkann fa il punto sulla vita privata e professionale, una campagna di sensibilizzazione e beneficenza da record in Portogallo e in Israele, una campagna che sta raccogliendo fondi importanti anche in Italia e che presto arriverà in Brasile.

La mia vita era sempre stata incentrata sull'io, ora è incentrata sul noi. La mia vita è facile perché ci sono persone che mi supportono, mi sopportano, nella costruzione dei progetti che faccio. Noi siamo esseri umani con sfaccettature più facili e più complesse. La realtà dei fatti è che senza tutti questi esseri umani con i quali lavoro e collaboro, io non farei nulla di quello che faccio.

Il passato di Lapo Elkann

Non si parla direttamente delle vicende che hanno connotato il suo passato, come il ricovero in gravissime condizioni l'11 ottobre 2005 a causa di un'overdose per un mix di oppiacei mentre era in compagnia di alcune transessuali e quella del dicembre 2014, quando Lapo Elkann fu filmato durante un festino e successivamente ricattato. Ma Lapo Elkann spiega su quel passato: