La vita di Alex Zanardi è talmente intensa, piena di drammi ma anche di straordinari esempi di coraggio e rinascita, che merita di essere raccontata sullo schermo. Ed è infatti quello che succederà a breve, dal momento che è in fase di sviluppo una serie tv dedicata allo sportivo, ex pilota automobilistico e campione di paraciclismo che sta affrontando un lungo processo di riabilitazione dopo il gravissimo incidente di cui è stato vittima nel 2020.

Cosa sappiamo sulla serie tv su Alex Zanardi

Cosa sappiamo del progetto? In realtà è già avviato da un po', con il contratto siglato nel gennaio 2020 e il coinvolgimento dello stesso Zanardi, ma ha subito gli inevitabili ritardi dovuti alla pandemia e alla tragedia che lo ha colpito. "Ho una passione per Alex Zanardi, la sua storia mi emoziona" ha raccontato il produttore Matteo Levi a Repubblica, confermando che il lavoro prosegue, "mi sono sempre chiesto: come mai non si fa una serie su di lui? Grazie all’amicizia con Claudio Bonivento, che con Mery per sempre è stato un po’ il rifondatore del cinema italiano, il sogno diventa realtà". Altro nome coinvolto è quello di Andrea Porporati (Come una madre) in veste di sceneggiatore, mentre sul piano produttivo la 11 Marzo Film di Levi lavorerà con la Palomar di Carlo Degli Esposti: insieme, hanno già prodotto Il nome della rosa con John Turturro. Per quanto riguarda la distribuzione, Levi è in contatto con Rai e Netflix. Non è ancora stato scelto l'attore che interpreterà Zanardi:

Noi ci terremmo ad avere un attore italiano come protagonista, con Alex non eravamo arrivati a parlare di chi lo avrebbe interpretato. Ma una cosa è certa: la sua forza e il suo coraggio sono universali, coinvolgono a ogni latitudine, per questo il racconto deve avere un respiro internazionale. Pensiamo a un budget sui 25 milioni di euro.

L'incidente di Alex Zanardi

Il team ha già incontrato diverse volte Zanardi e sua moglie Daniela Manni, dal vivo e in video. Poi, purtroppo, il dramma dello scorso anno ha impedito ulteriori faccia a faccia. Il 19 giugno 2020, Alex è stato coinvolto in un incidente nei pressi di Pienza, Toscana, scontrandosi con un camion mentre stava correndo per una staffetta di beneficenza in handbike. Le sue condizioni sono subito apparse disperate: è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale e in seguito ad altre tre operazioni. Il suo recupero è inevitabilmente lentissimo ma a dir poco straordinario, considerando la gravità delle ferite: a gennaio è tornato a comunicare con la sua famiglia. Dopo aver iniziato una seconda vita e carriera in seguito all'incidente che gli causò la perdita delle gambe nel 2001, il campione sta dimostrando ancora una volta una capacità di ripresa incredibile.