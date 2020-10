Ornella Muti e Naike Rivelli si sono raccontate nel programma Ogni Mattina, in onda su Tv8. Madre e figlia hanno un legame fortissimo. Non sorprende, dunque, che l'attrice abbia accettato di rispondere alle domande di Naike, anche quando si è trattato di affrontare un argomento spinoso come il breve flirt con Adriano Celentano. La Rivelli le ha fatto una domanda ben precisa:

"Quando ero piccola, ho dei ricordi, ricordo che veniva Adriano Celentano a frequentarci. In quel periodo tu eri sola, non eri ancora sposata con papà. Eravate in crisi. All'improvviso dal passato, due persone oggi escono fuori con una notizia che mamma non avrebbe mai svelato per rispetto alle famiglie. Perché Adriano Celentano secondo te si sentiva così solo?".

Ornella Muti mette in dubbio la fedeltà di Claudia Mori

Ornella Muti non si è tirata indietro quando si è trattato di rispondere. L'attrice sostiene che il flirt avuto da lei e Celentano sia stato anche causato dal presunto interesse della Mori per un altro uomo: "Perché Celentano si sentiva solo? Perché lei stava da qualcun altro, o almeno così dicevano. Io non lo so, non c'ero". Naike Rivelli, allora, ha rimarcato come sua madre sia stata una vera signora perché ha sempre evitato questo argomento, fino a quando non è venuto alla luce. Poi ha detto la sua a riguardo: "È successa questa cosa con mamma perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici. Mamma non è andata a mettere il dito tra moglie e marito felici". Ornella Muti ha sempre descritto quella con Celentano come il suo unico tradimento. Ai microfoni di Ogni Mattina ha precisato: "Ero in crisi con mio marito, ci tengo a dirlo visto che è stato un uomo molto importante nella mia vita". Si è un po' infastidita quando le è stato chiesto se con il Molleggiato si sia trattato di una passione travolgente: "Ma cosa chiedi. È normale che c'era passione".

Il tradimento doveva restare segreto

Naike Rivelli si aspettava che questo segreto venisse portato nella tomba dai diretti interessati. Ha spiegato come si sarebbe poi conclusa la breve storia dei due attori: "Da quello che ricordo io, a un certo punto a me è stato detto che non era la cosa giusta e mamma se n’è andata a gambe levate. Poi si è sposata con Federico e ho dei fratelli". Quindi, ha tagliato corto chiarendo che è stato solo un caso che sua madre si sia trovata nel suo appartamento mentre lei era in collegamento con il programma Ogni Mattina. Si è rifiutata di approfondire ulteriormente la questione Celentano: "Queste cose mia madre non le fa, per sapere come è andata forse dovreste chiedere ai Mori e ai Celentano che ne hanno parlato molto e forse aprono le loro porte e vi raccontano tutto". Anche la stessa Muti ha messo fine ai pettegolezzi: "State facendo una trasmissione sui fatti miei? Basta".

La conferma del flirt tra Celentano e Muti nel 2014

Era il 2014, quando in un'intervista rilasciata a Il fatto quotidiano, Ornella Muti si scagliò contro Adriano Celentano per aver rivelato il loro flirt senza avvisarla: "A margine di un processo, di botto e senza alcun preavviso, Adriano ha confessato ai giornalisti di avere avuto una storia d'amore con me. Era vero, ma sono rimasta colpita. Se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano". Da lì, Naike è intervenuta più volte per difendere Ornella Muti, esattamente come ha fatto in diretta a Ogni mattina.