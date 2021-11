La storia di Walter e di suo figlio Matteo, nato con la spina bifida, emoziona a The Voice Senior La storia di Walter e di suo figlio Matteo, nato con la spina bifida, ha emozionato tutti nella prima puntata di The Voice senior.

La storia di Walter Stempini, 66 anni, e di suo figlio Matteo – nato con una malformazione congenita, la spina bifida – ha emozionato particolarmente nella prima puntata di The Voice of Italy versione senior. Un padre che ha sempre sognato cantare ma che ha dovuto far fronte anche ai problemi personali, su tutti proprio le difficoltà motorie di suo figlio: "Rimpianti non ne ho" ha dichiarato ad Antonella Clerici "ho fatto la vita che volevo fare, anche se non sono riuscito a diventare un cantante professionista". E sul figlio Matteo: "Lui è il mio coach, il mio impresario".

La scelta di Walter

Walter ha cantato Cambiare di Alex Baroni. Una scelta difficile che però è stata premiata con i quattro giudici che si sono tutti girati: Clementino, Orietta Berti, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè. Walter, così, ha potuto avere l'imbarazzo della scelta. Alla fine, la scelta è a sorpresa. Questo è il racconto di Walter e della vita con Matteo.

Il lavoro mio era quello del commerciante, ma poi ho fatto anche la musica. Quando è nato Matteo è stato complicato perché è nato con la spina bifida. Poi ci siamo resi conto che crescere con lui ci ha dato più forza, ci ha dato la possibilità di crescere ancora di più. Lui è venuto su con tanta energia e ci ha dato la forza di ripartire, così ho ricominciato a cantare più forte di prima.

L'ingresso di Matteo

Tanti applausi che si sono raddoppiati quando è entrato in scena il figlio di Walter, Matteo, che si è complimentato con grande emozione e affetto con suo padre: "Sei stato grande, papà". Walter alla fine si è confrontato in diretta proprio con Matteo, che ha scelto per lui proprio il brano di Alex Baroni e lo stesso look, per scegliere con quale coach lavorare: Walter Stempini ha scelto la squadra di Loredana Bertè, nonostante il corteggiamento serrato di Gigi D'Alessio.