La seconda serata di Sanremo 2021, in onda mercoledì 3 marzo, prevede come annunciato in conferenza stampa e anticipato nella puntata di apertura del Festival, l'esibizione delle restanti quattro Nuove Proposte e anche dei tredici Big in gara. Non è mancato anche un elenco degli ospiti previsti per questo secondo appuntamento con la kermesse che variano dallo sport, alla musica, allo spettacolo. Accanto ad Amadeus e Fiorello, la donna della serata sarà Elodie, mentre Zlatan Ibrahimovic impegnato nella partita di Serie A con il Milan, sarà in collegamento con il Teatro Ariston. Tornerà anche Achille Lauro, ospite fisso del Festival, con un nuovo quadro da mostrare ai telespettatori.

Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata in ordine di uscita

Come è accaduto già in apertura del Festival, anche questa seconda puntata si aprirà con la gara tra le Nuove Proposte, saranno quindi altri quattro gli artisti ad esibirsi secondo quest'ordine:

Per quanto riguarda, invece, i Big che dovranno esibirsi portando sul palco dell'Ariston i loro brani inediti, questa è la scaletta che è stata fornita in conferenza stampa :

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2021

Come già anticipato da Amadeus nella conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo, la seconda serata vede presenziare all'Ariston alcuni ospiti d'eccezione. Ci sarà, infatti, Laura Pausini che dopo la sua vittoria al Golden Globe canterà proprio il brano "Io sì", miglior canzone originale ai premi della stampa americani, ascoltato nel film "La vita davanti a sé". Confermata anche l'esibizione de "Il Volo" che insieme ad Andrea Morricone renderanno omaggio al compositore e maestro Ennio Morricone, scomparso lo scorso luglio. Nel corso della serata ci saranno altri rappresentanti della musica italiana come Gigi D'Alessio, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali. Ospite d'eccezione Alex Schwazer che racconterà la sua storia e anche Cristiana Girelli, capocannoniere dalla nazionale di calcio femminile.