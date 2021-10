La ruota del tempo, la serie fantasy con Rosamund Pike arriva su Prime Video Arriva su Amazon Prime Video “La Ruota del Tempo”, una nuova serie fantasy, tratta dall’omonima saga di libri scritti da Robert Jordan e Brandon Sanderson. I primi tre episodi saranno disponibili dal 19 novembre, ogni venerdì verrà caricato sulla piattaforma un nuovo episodio, fino al 24 dicembre, quando ci sarà il finale di stagione. Protagonista della serie è l’attrice Rosamund Pike.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva su Amazon Prime Video a partire dal 19 novembre una nuova serie fantasy che, per gli appassionati del genere, potrebbe anche prendere il posto di Game of Thrones. Si tratta de "La ruota del tempo", serie tratta da una saga letteraria che ha venduto più di 90 milioni di libri, composta da 14 romanzi e un prequel pubblicati nell'arco di vent'anni, scritti inizialmente da Robert Jordan e poi da Brandon Sanderson. Nei libri e nella serie verrà raccontata una storia di magia e non solo che accompagnerà gli spettatori fino al 24 dicembre, quando verrà reso noto il finale di stagione. Dopo i primi tre episodi in apertura, ogni venerdì verrà caricato sulla piattaforma un nuovo episodio della serie.

La trama de La ruota del tempo

La saga ruota attorno alla figura di Moiraine, interpretata da Rosamund Pike, che fa parte di una organizzazione tutte al femminile molto potente, il cui nome è Aes Sedai, ed è diretta in un posto chiamato Two Rivers, punto da cui inizia un pericoloso, ma avventuroso viaggio intorno al mondo. Con lei ci saranno cinque giovani, tra uomini e donne, che la accompagneranno e di cui uno di loro si scoprirà essere il Drago Rinato, colui che ha in mano il destino dell'umanità: a lui spetterà distruggerla o salvarla.

Il trailer interattivo della serie

La piattaforma streaming ha diffuso, in attesa dei primi tre episodi in arrivo il 19 novembre, un trailer della serie che può essere visto in modalità molto particolare. Si tratta di un trailer interattivo che permette agli utenti di selezionare la modalità di visione. Da un lato, infatti, andando verso destra è possibile immergersi nel mondo di Moirane e i suoi poteri, mentre selezionando le opzioni a sinistra si accede al Tenebroso, ovvero un lato decisamente più oscuro e folle.

Il cast della serie

Protagonista, come già accennato è l'attrice Rosamund Pike, nel ruolo di Moiraine, affiancata da altri personaggi, ovvero Perrin Aybara che ha il volto di Marcus Rutherford, Rand al'Thor interpretato da Josha Stradowski, Mat Cauthon il cui ruolo è stato affidato a Barney Harris, Egwene al'Vere che verrà interpetata da Madeleine Madden e infine Nynaeve al'Meara ovvero Zoe Robins.