La reazione di Asia Argento alla partecipazione di Morgan a Ballando con le stelle

A cura di Giulia Turco

Asia Argento commenta la partecipazione di Morgan a Ballando con le stelle 2021. Il cantante, in coppia con Alessandra Tripoli, sta tirando fuori il meglio di sé, non solo come ballerino in pista dove sta dimostrando di avere doti finora nascoste, ma anche per il fatto di essere riuscito a non finire ancora al centro di polemiche. L’ex compagna, madre di Lulù Castoldi, è intervenuta sulle pagine di Chi, dove ha rivelato di essere orgogliosa del percorso di Morgan e della nuova immagine che sta dando di sé nello show di Milly Carlucci.

Asia Argento: "Faccio il tifo per Morgan"

“Ogni tanto ci scriviamo dei messaggi, ci scambiamo opinioni su idee artistiche”, confessa Asia Argento che al settimanale di Alfonso Signorini confessa di non perdersi una puntata di Morgan a Ballando. “Lo sto seguendo: è un ballerino strepitoso, molto meglio di quanto lo sia stata io quando ho partecipato alla trasmissione nel 2016. Faccio il tifo per lui”. D'altronde i loro rapporti sono buoni e i vecchi malumori sono da tempo digeriti. Non troppo tempo prima, in una diretta su Clubhouse i due avevano scherzato persino sull'ipotesi di tornare ad essere una coppia: "Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza”, aveva esordino la Argento. "Sì, fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico”.

La reazione di Asia Argento alla battuta di Selvaggia Lucarelli

Nessun commento rispetto a Selvaggia Lucarelli, che già nella prima puntata del programma, davanti a Morgan, aveva scherzato ironizzando sul flirt che i due hanno avuto nel 2009: “Sto ancora aspettando la tua chiamata da 10 anni”. Morgan aveva lasciato cadere la provocazione. Il loro flirt infatti risale ad oltre 10 anni fa, quando il settimanale Chi li aveva paparazzati insieme. Nel 2013 poi la Lucarelli è stata protagonista di un acceso litigio con Asia Argento dopo aver pubblicato su Twitter la notizia del ricovero di Morgan per un presunto mix di farmaci. L’attrice la accusò di “becero gossip”, dandole anche dell’analfabeta.