L'incontro tra Terence Hill e Raoul Bova sul set di Don Matteo 13 è avvenuto. Quella che vedete in alto è la prima e, almeno per il momento, unica foto che ritrae i due attori insieme sul set della nuova stagione della serie tv. L'incontro è avvenuto nei primi giorni di riprese. È cosa ormai nota, che ci sarà una sorta di passaggio di testimone tra i due. Hill ha intenzione di prendersi del tempo per se stesso e dedicarsi di più alla sua vita privata.

Raoul Bova interpreterà Don Massimo

Raoul Bova, dunque, raccoglierà il testimone di Terence Hill. L'attore interpreterà Don Massimo, di cui Don Matteo è il padre spirituale. Si tratta di un sacerdote con un passato misterioso quanto carico di dolore e violenza. La sua vita cambia proprio grazie all'incontro con Don Matteo. L'attore ha dichiarato al Corriere della Sera:

"Il mio prete è alla ricerca di se stesso, forse avrebbe preferito fare il missionario in qualche lontano paese. Al suo primo incarico in una parrocchia, con una vocazione travagliata, abbraccia la fede con una spiritualità francescana: è un prete della terra, contadino, abituato a sporcarsi le mani, più propenso a stare tra gli ulivi umbri, dove è girata la serie, che a rinchiudersi dentro quattro mura”.

Perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo

Terence Hill ha spiegato che non ci sarà un addio drammatico a Don Matteo. Il suo personaggio uscirà di scena dopo la quarta puntata. Dalla quinta arriverà Don Massimo e pian piano si scoprirà perché il caro e amato Don Matteo non tornerà. L'attore, al Corriere della Sera, ha rivelato perché ha deciso di lasciare la serie che ha consolidato il suo posto nel cuore del pubblico: