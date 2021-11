La partita Irlanda del Nord-Italia sbanca agli ascolti tv, più di dieci milioni di telespettatori La partita di qualificazioni ai Mondiali 2022 ha conquistato il pubblico italiano che, infatti, è stato incollato al televisore raggiungendo più di dieci milioni di telespettatori.

A cura di Ilaria Costabile

Gli italiani sono un popolo appassionato di calcio e questa non è certamente una novità, non stupisce, quindi, che nella serata di ieri lunedì 15 novembre la partita di qualificazioni ai Mondiali giocata tra l'Irlanda del Nord e l'Italia abbia catturato più di dieci milioni di telespettatori. Un risultato che farebbe impallidire qualunque altro programma tv e, infatti, solo le partite di calcio possono raggiungere degli ascolti con uno share così alto. Nel frattempo anche il Grande Fratello Vip prova a mantenere alto il suo standard e conferma quei tre milioni di telespettatori che, in fin dei conti, rappresentano la media della trasmissione. Leggermente in calo Report che non raggiunge i due milioni.

Ascolti lunedì 15 novembre 2021

Nella serata di ieri, lunedì 15 novembre 2021, su Rai1 l’incontro decisivo per le Qualificazioni ai Mondiali Irlanda del Nord-Italia è stato visto da 10.775.000 spettatori ottenendo uno share del 40.1% (pre e post gara nel complesso: 9.082.000 – 35%). Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.24 – Grande Fratello Vip 6 è stata la scelta di 3.103.000 spettatori guadagnando il 19% di share. Su Rai2 Miracoli dal Cielo ha incuriosito 1.164.000 spettatori registrando il 4.8% di share. Su Italia 1 Le Iene Presentano – L’Omicidio di Serena Mollicone: Un Mistero lungo vent’anni che ha interessato 1.067.000 spettatori pari al 6%. Su Rai3 Report ha catturato l'attenzione di 1.896.000 spettatori arrivando ad uno share del 7.7% (con una presentazione di 13 minuti: 1.203.000 – 4.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha guadagnato l'attenzione di 772.000 spettatori registrando il 4.2% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 360.000 spettatori con uno share dell’1.5% (presentazione di 21 minuti: 469.000 — 1.7%). Su Tv8 Io Prima di Te segna 381.000 spettatori con l’1.6%.