Poco meno di 3 milioni di spettatori e poco meno del 15% di share bastano ad Amadeus e alla sua "Notte azzurra" per conquistare la serata del martedì sera. L'1 giugno era la serata dedicata alla Nazionale, il presentatore ha condotto una serata in cui Rai1 ha presentato quella che sarà la squadra che affronterà i prossimi Campionati europei, con un format nuovo che ha visto definire la lista finale dei convocati in diretta. Durante la serata sono stati scelti definitivamente i 26 calciatori che parteciperanno alla competizione, con l'esclusione dei giocatori in più avvenuta alla fine della serata.

I dati di ascolto di Notte Azzurra e New Amsterdam 3

Nella serata in cui su Rai1 sono stati scelti i 26 convocati, con le esclusioni di Gianluca Mancini, Politano e Pessina, la trasmissione condotta da Amadeus, che ha visto tra gli ospiti anche Paolo Bonolis, ha portato davanti all'ammiraglia Rai circa 2.881.000 spettatori, pari al 14.3% facendo meglio del diretto concorrente. Su Canale 5, infatti, l’esordio con un triplo episodio di New Amsterdam 3 ha raccolto davanti al video 1.909.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Il resto della programmazione televisiva

Il resto della programmazione tv ha visto su Rai2 Game of Games conquistare 617.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Italia 1 Le Iene ha conquistato circa 1.619.000 spettatori con il 10.1% di share (presentazione dalle 21.17 alle 21.44: 1.241.000 – 5.3%). Su Rai3 Carta Bianca ha totalizzato 883.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%, mentre su Rete4 Fuori dal Coro ha raccolto davanti al video 912.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì ha chiuso con 1.184.000 spettatori con uno share del 5.8%, su Tv8 Io Prima di Te ha raccolto 694.000 spettatori con il 3.2%, mentre sul Nove Solo 2 Ore ha totalizzato 270.000 spettatori con l’1.7%.