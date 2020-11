La nazionale domina gli ascolti, Fabio Fazio fa il record stagionale

Oltre 6.5 milioni per il match degli azzurri di Mancini, ma esulta anche Fabio Fazio, che realizza il miglior risultato stagionale con Che Tempo Che Fa. Lontana da Rai3 Canale 5 con Live – Non è la D’Urso, mentre Non è l’Arena di Massimo Giletti cresce nella seconda parte, soprattutto grazie alla presenza di Fabrizio Corona.