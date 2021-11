La madre di Morgan a Selvaggia Lucarelli: “Ti ho conosciuta che eri dolce, perché sei cambiata?”

Il momento Morgan a Domenica In ha avuto anche il blocco dedicato alla polemica con Selvaggia Lucarelli. L'artista, però, non ha aggiunto molto rispetto a quanto già è noto ed è stata la madre di Morgan, Luciana Colnaghi, in collegamento da casa ad aggiungere qualche dettaglio interessante a questa storyline. Parole da "ex suocera": "Una ragazza seria, attenta e dolce quando l'ho conosciuta. Cosa è successo dopo?".

Quando Mara Venier chiede a Luciana Colnaghi cosa pensa di quello che è successo tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, lei rivela di averla conosciuta ai tempi di X-Factor, quando era ancora in onda su Rai2:

Cosa penso? Penso che lui fosse agitato per la fatica che aveva fatto per il ballo e mi dispiace. La Lucarelli io l'ho conosciuta molti anni fa, quando X-Factor era ancora in Rai. Lei era seduta di fianco a me e aveva un sorriso così dolce, l'ho conosciuta come una ragazza seria, attenta, dolce e che voleva molto bene a Marco. Ho trovato strano questo suo modo di comportarsi e mi è spiaciuto e vorrei proprio dirle: torna come eri prima, perché eri dolce dentro. Questa tua aggressività magari è dovuta dalla vita che non è stata facile. Io dalla mia età, posso dirle di tornare a essere come era prima. Secondo me, nel suo cuore, è ancora dolce come l'ho conosciuta io.