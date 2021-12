La Love Boat di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, dai ‘Ti amo’ al terrore: “Ho paura, mi sento male” Il racconto della Love Boat di Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié al Grande Fratello Vip 2021. La romantica serata è trascorsa tra baci appassionati, ti amo sussurrati, tante risate e un momento di terrore, quando Lulù si è imbattuta in un insetto.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié hanno passato una romantica notte nella Love Boat del Grande Fratello Vip 2021. La coppia ha trascorso una piacevolissima serata, tra baci roventi, brindisi al loro amore, ti amo sussurrati e tante risate. Un insetto, tuttavia, ha terrorizzato Lulù, rischiando di rovinare la serata. Ecco il racconto di quanto è successo.

GF Vip, la love boat tra baci e "Ti amo" sussurrati

La permanenza nella Love Boat ha avuto inizio all'insegna del romanticismo. Mentre Lulù Hailé Selassié sistemava il letto per la notte, Manuel Bortuzzo suonava al pianoforte e cantava La stella più fragile dell'universo, canzone di Ultimo. I due, poi, sono tornati brevemente nella casa per cambiarsi e Lulù ha indossato un audace abitino nero, che ha catturato l'attenzione del nuotatore: "Ho già capito che farà caldo, non per la temperatura nella camera, ma per altri motivi".

Una volta tornati nella Love Boat, Lulù si è mostrata molto attenta nei confronti di Manuel: "Amore ce la fai a salire qua?", indicando il letto, Bortuzzo l'ha rassicurata: "Ma certo, salgo sui lettini della fisioterapia". Poi, hanno fatto un brindisi alla prima love boat di questo GF Vip e Lulù ha aggiunto: "Ai nostri sogni che diventeranno realtà". Manuel ha risposto con un "Ti amo" e glielo ha scritto anche su un bigliettino. Lulù, estasiata, ha replicato: "Anch'io ti amo amore". Poi si sono scambiati un bacio.

Leggi anche GF Vip 6, Soleil Stasi e Alex Belli vestono coordinati in animalier bianco e nero

Lulù Hailé Selassié terrorizzata da un insetto

Lulù, poi, ha confidato a Manuel di adorare Aladdin, il cartone della Disney e Bortuzzo ha rimarcato una somiglianza tra la protagonista Jasmine e la principessa etiope. Poi, è scoppiato il dramma dell'insetto. Lulù ha annunciato: "C'è un insetto maledetto. Che cos'è amore?". Si trattava, banalmente, di una mosca. La principessa si è detta spaventata: "Facciamola uscire, ho paura. Ho la fobia e il terrore. Oddio mi sa che è un ragno, non sta volando. Ho paura, mi sento male", ha commentato mentre Manuel la invitava a lasciare l'insetto dov'era. Selassié ha continuato: "Schiaccialo con la ruota. Puoi ammazzarlo per favore?". Manuel si è rifiutato di farlo. La scena si è conclusa in modo esilarante. Lulù ha notato che la mosca era ancora viva: "Cammina ancora" e Bortuzzo: "Beata lei". I due fidanzatini, infine, si sono accoccolati sotto le coperte.