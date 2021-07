La leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso: la storia vera di A Classic Horror Story C’è un elemento di novità in “A Classic Horror Story”, il nuovo film di Netflix: una storia vera che parte dalla leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, i tre cavalieri spagnoli che fondarono la mafia, la ‘ndrangheta e la camorra. È una leggenda che è stata ripresa più volte anche da Roberto Saviano per spiegare l’origine delle associazioni criminali.

Il nuovo film horror su Netflix A Classic Horror Story è disponibile dal 14 luglio. È un film che rimescola tutti gli stereotipi classici del genere e cita deliberatamente capolavori come La casa, Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre), Le colline hanno gli occhi (The Hills Have Eyes), The Wicker Man fino al più recente Midsommar – Il villaggio dei dannati. Ma c'è un elemento di novità, una storia vera che parte da una leggenda che lo caratterizza e lo differenzia rispetto agli altri: si tratta della leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso.

Cosa dice la leggenda

La leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso è associata alla nascita della mafia, della ‘ndrangheta e della camorra. Lo stesso Roberto Saviano ha più volte preso spunto e fatto riferimento a questa leggenda che risale al XV secolo per raccontare la nascita delle organizzazioni e delle associazioni criminali. Osso, Mastrosso e Carcagnosso erano tre fratello spagnoli appartenenti a un'associazione segreta chiamata La Garduña. Quando la sorella dei tre venne violentata da un protetto del Re, loro si vendicarono uccidendo lo stupratore. Per questo delitto furono condannati a scontare il carcere all'isola di Favignana ed è lì che studiarono le regole di una nuova società basata sull'onore, sul sangue e sulla guerra.

La nascita della mafia, della ‘ndrangheta e dalla camorra

Quando Osso, Mastrosso e Carcagnosso uscirono di prigione, trent'anni dopo, si separarono: Osso restò in Sicilia e fondò Cosa Nostra; Mastrosso trovò casa in Calabria e formò la ‘ndrangheta; Carcagnosso si fermò in Campania e diede vita alla Camorra. La leggenda mischia il sacro e il profano perché racconta che i tre fondarono le società facendosi il segno della croce e voltandosi ognuno verso i propri santi di riferimento: Osso a Gesù Cristo, Mastrosso a San Michele Arcangelo e Carcagnosso a San Pietro.