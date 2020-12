Non si fermano le polemiche tra il mondo del basket e la Rai, dopo la decisione da parte di Rai2 di interrompere la partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano quando mancavano due minuti alla fine della partita. Una vicenda che ha dell'incredibile, un'interruzione scioccante con il risultato finale della gara per nulla scontato. Al momento del taglio, le due squadre erano sul 66-70 per Milano. Il match terminerà 68-73 per Milano, ma questo gli spettatori di Rai2 non lo sapranno se non attraverso i propri mezzi. Un taglio, quello fatto dalla rete diretta da Ludovico Di Meo, per lasciar posto alla diretta dalla Camera dei Deputati.

La Lettera della LegaBasket

Dopo questa occasione persa per la Rai di lasciare spazio a uno sport mai realmente tutelato e apprezzato nella cornice del servizio pubblico, la LegaBasket si è fatta sentire attraverso una Lettera Aperta all'Amministratore Delegato di Rai Fabrizio Salini, al Direttore di Rai Due Ludovico Di Meo e al direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli. Toni comunque concilianti, nei quali ci si augura maggiore visibilità in futuro per il campionato, in un anno segnato dalla pandemia, ma dai quali traspare enorme rammarico per quanto successo.