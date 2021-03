È stata una serata strana quella del 9 marzo 2021, condizionata dal fallimento della compagine bianconera, incapace di qualificarsi contro un Porto decimato: la Juventus esce fuori dalla Champions League ma primeggia almeno agli ascolti tv. I bianconeri del Maestro Pirlo sono stati visti da 6.309.000 spettatori netti per il 24.7% di share e portano Canale 5 al primo posto. Sulle altre reti, in crescita Tv8 grazie all'intervista esclusiva di Harry Windsor e Meghan Markle a Oprah Winfrey. Non convince il risultato dello speciale "A grande richiesta – Non sono una Signora" con Loredana Bertè e Alberto Matano: si poteva fare di più del 10.93% di share.

Gli ascolti tv del 9 marzo 2021

Riepilogando, detto del successo agli ascolti della Juventus (repetita iuvant, 6.309.000 spettatori netti per il 24.7%), il secondo programma più visto è proprio lo speciale dedicato da Rai1 a Loredana Bertè, che però non va oltre il 10.93% di share con un risultato netto di 2.455.442 spettatori netti. Ancora un exploit per Stasera tutto è possibile. Il comic show condotto da Stefano De Martino – con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia – realizza 1.625.778 spettatori netti per uno share pari al 7.21%. Su Italia1, Le Iene Show raccolgono 1.388.000 spettatori netti per il 7.4% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

L'esclusiva intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan è un successo su Tv8: 1.204.000 spettatori netti per il 4.5% di share. Su La7, diMartedì vince la sfida dei talk show con 1.018.000 spettatori netti per il 4.2% di share. Su Rai3, #Cartabianca fa segnare 973.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha conquistato 870.000 spettatori netti per il 4.3% di share. Sul Nove Air Force One ha conquistato 421.000 spettatori per l'1.7% di share.